FESTA

Safadão, Natanzinho Lima e mais: Serrinha divulga primeiras atrações da vaquejada

Evento acontecerá entre os dias 3 e 7 de setembro no Parque de Vaquejada Maria do Carmo

Uma das festas mais tradicionais do interior, a Vaquejada de Serrinha já anunciou as primeiras atrações da edição de 2025. O evento, que acontecerá entre os dias 3 e 7 de setembro no Parque de Vaquejada Maria do Carmo, confirmou shows de Wesley Safadão, Léo Santana, Natanzinho Lima, Belo e banda Seu Desejo. >

As vendas começam na próxima sexta-feira (6). Em Salvador, os ingressos estarão disponíveis nas lojas do Pida no Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping, Shopping Paralela, Shopping Piedade, na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia, através do site. Em Feira de Santana, o público poderá garantir a compra no Shopping Boulevard. Em Serrinha, a venda acontecerá na Farmácia Melhor Preço, localizada na Praça Luiz Nogueira e no Bar de Robinho, na Praça Morena Bela.>