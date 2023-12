Unidade do Pão de Açucar no Shopping da Bahia encerra atividades no fim do mês

A loja do Pão de Açúcar que fica no primeiro piso do Shopping da Bahia (SDB), no Caminho das Árvores, deve fechar no próximo dia 31. Segundo apuração do Alô Alô Bahia, a loja - que foi a primeira da rede na capital baiana - já está com poucos produtos e várias prateleiras já foram desmontadas. Alguns produtos, como bebidas alcoólicas, estão em promoção. O Pão de Açúcar confirmou o fechamento da unidade no fim deste mês.



Uma fonte do site esteve no local na tarde deste sábado (23) e apurou que os funcionários que quiserem devem ser realocados para outras lojas.