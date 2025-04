INVESTIMENTO

Unipar inaugura primeira unidade fora do Sudeste com investimentos de R$ 234 milhões

Fábrica vai atender demanda por saneamento em municípios do Nordeste

Donaldson Gomes

Publicado em 4 de abril de 2025 às 05:00

Fábrica foi construída com a melhor tecnologia para a produção de cloro e soda disponível no mercado Crédito: Divulgação

Mesmo diante do cenário adverso enfrentado pela indústria química, com a “invasão” de produtos fabricados no exterior, a Unipar comemorou nesta quinta-feira (dia 3) a abertura da sua primeira fábrica fora do eixo Rio-São Paulo. Construída com um investimento de R$ 234 milhões a unidade industrial vai produzir ácido clorídrico, hipoclorito de sódio e soda cáustica — produtos para o saneamento básico e para os setores de higiene e limpeza — no Nordeste, região que deverá liderar o desenvolvimento de infraestrutura sanitária na próxima década. Além disso, a empresa já estruturou a implantação de novos equipamentos para direcionar parte da produção para o agronegócio também. >

“A inauguração dessa unidade é um marco na história da Unipar. Estamos expandindo não apenas nossa capacidade produtiva, mas também nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e proximidade com os clientes”, destacou Rodrigo Cannaval, CEO da Unipar. Segundo ele, foram gerados 350 empregos diretos e indiretos durante a fase de obras e agora a unidade mantém 50 postos de trabalho durante a sua operação. O executivo explicou que depois da definição de implantar uma unidade fora do Sudeste, a escolha pelo Polo de Camaçari foi óbvia, no sentido de permitir à empresa atender os mercados da Bahia e do restante do Nordeste do país. >

O CEO da Unipar, Rodrigo Cannaval, destaca a chegada da empresa à Bahia como um passo para atender o mercado da região Nordeste do Brasil Crédito: Divulgação

Além de ser o primeiro fora do Sudeste, a unidade é a primeira greenfield da Unipar – concebida, planejada e executada do zero pela empresa, sem aproveitar estruturas pré-existentes. Com tecnologia de ponta e ecoeficiência, a fábrica, que está em operação desde dezembro de 2024, tem capacidade instalada para produzir 20 mil toneladas de cloro, 22 mil toneladas de soda cáustica, 23 mil toneladas de ácido clorídrico e 160 toneladas de hipoclorito de sódio por ano. Numa segunda etapa, está prevista a instalação de equipamentos para fornecer matérias-primas para insumos do agronegócio.>

Alexandre Castro, diretor comercial da Unipar, destaca a alegria com a chegada ao estado. “Este é o nosso primeiro investimento aqui na região e a escolha do local se deu justamente porque sabemos que há um déficit muito grande de saneamento e tratamento de água no Nordeste. Os produtos que a gente faz aqui são essenciais para resolver isso”, acredita. “Queremos criar uma plataforma para continuarmos nos desenvolvendo na região”, complementou. >

“Esta inauguração é muito importante porque foge um pouco dos problemas que estão sendo vivenciados dentro da indústria química”, destacou Carlos Henrique Passos, presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb). Apesar disso, o futuro do Polo Industrial de Camaçari ainda preocupa bastante, avalia. “Nós precisamos verticalizar cada vez mais, agregar valor e trazer mais produtos e coprodutos para resgatar o tamanho deste complexo”, acredita. >

A nova planta da Unipar oferece fácil acesso a importantes vias de transporte e ao Porto de Aratu, fundamental para o escoamento da produção. Esse posicionamento fortalece a competitividade da empresa e garante melhores condições no transporte dos produtos. >

Além de expandir a capilaridade geográfica da Unipar, marcando sua primeira unidade fora do Estado de São Paulo, a fábrica está alinhada às metas do Marco Legal do Saneamento, que busca assegurar o acesso à água e ao tratamento de esgoto. >

Para Carlos Alfano, presidente do Comitê para o Fomento Industrial de Camaçari (Cofic), a chegada de uma nova fábrica em um momento tão difícil para a indústria química brasileira precisa ser comemorado. “Este é um momento muito feliz para o complexo industrial de Camaçari e para todo o Nordeste. É um investimento importante para ocupar um espaço no mercado, focando na região Nordeste”, destacou.>

Alfano destaca o cenário desafiador que vem sendo vivenciado pela indústria no país. “Temos uma entrada muito forte de produtos do mercado externo, principalmente dos Estados Unidos. Isso afeta a nossa competitividade, mas sabemos que a indústria brasileira é resiliente e guerreira, por isso temos visto alguns investimentos”, pondera. “É um momento muito delicado, investimentos como este são exceção dentro da realidade que a indústria vem passando”, explicou.>

Energia limpa e eficiência>

Toda a energia elétrica utilizada na fábrica de Camaçari é proveniente de fonte 100% renovável, gerada no Parque Eólico de Tucano, também na Bahia. A Unipar, por meio de uma joint venture, atua como autoprodutora e possui participação em 25 aerogeradores, que juntos somam uma potência de 60 megawatts, dentro do total de 155 MW de capacidade instalada do empreendimento. Essa operação reforça o compromisso da empresa com a meta de ultrapassar 80% de uso de energias renováveis em sua matriz energética até 2025, no Brasil. >

Concebida para otimizar o consumo de energia, a unidade adota a tecnologia de membrana zero gap, que reduz o consumo de energia elétrica em aproximadamente 10% em comparação às tecnologias tradicionais. “A nova fábrica foi projetada para ser uma referência em segurança, eficiência e sustentabilidade, alinhando nosso crescimento às demandas do mercado e aos princípios de responsabilidade ambiental, enquanto reforçamos nosso compromisso de reduzir impactos e ampliar o uso de energias renováveis”, enfatiza Ricardo Congro, diretor industrial da Unipar.>