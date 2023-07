Universitária morre em acidente entre ônibus e caminhão no sudoeste baiano

Uma estudante de medicina morreu em um acidente na BA-026, no sudoeste baiano, na madrugada de domingo (9). Um ônibus e um caminhão se chocaram no trecho entre Nova Itarana e Planaltino que é conhecido como a "curva da morte".



Ana Beatriz Pereira de Santana, de 23 anos, estava no ônibus de uma empresa de turismo que ia de Salvador para Guanambi, levando 41 passageiros.



Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, no momento do acidente um caminhão que transportava maracujá vinha no sentido inverso ao ônibus, à margem da rodovia. Não há mais detalhes sobre o que causou a colisão.