MUNDO PET

Vacinação antirrábica é realizada gratuitamente em Salvador; veja locais

Iniciativa acontece no Distrito Sanitário Boca do Rio nesta terça-feira (14)

A Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS) está promovendo a vacinação antirrábica canina e felina na orla, circuitos do Carnaval, pontos turísticos e em algumas áreas do Subúrbio da capital baiana. A ação visa proteger os animais e criar uma barreira contra a raiva nesses locais.

A ação faz parte da programação anual de vigilância da raiva e está sendo realizada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) desde o último dia 6. A iniciativa acontece no Distrito Sanitário Boca do Rio nesta terça-feira (14) e depois seguirá para os Distritos Barra/Rio Vermelho, Centro Histórico, Itapagipe e Subúrbio Ferroviário, finalizando no dia 14 de fevereiro (confira o calendário abaixo).