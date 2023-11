Vacinas contra Hepatite A, Varicela e HPV serão ofertadas em unidades referências em Salvador

As vacinas Hepatite A, Varicela e HPV serão ofertadas a partir desta segunda-feira (27) em Salvador, nas 22 unidades de saúde. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a estratégia temporária visa otimizar o uso dos imunizantes, após a previsão de um possível cenário de desabastecimento por parte do Ministério da Saúde (MS).



Com a operacionalização dessa medida extraordinária, a SMS concentrará a distribuição e oferta racional das vacinas para os soteropolitanos em unidades de referência.