OPORTUNIDADE

Vagas para Salvador e interior nesta segunda-feira (10) têm salários de até R$ 5,5 mil; confira

Oportunidades são intermediadas pelo SineBahia

Quem está a procura de emprego encontra nesta segunda-feira (10) mais de 100 oportunidades na Bahia. As vagas são para Salvador e interior do estado, com salários de até R$ 5,5 mil e carteira assinada.>