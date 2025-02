OPORTUNIDADE EM SALVADOR

Vagas temporárias são abertas para profissionais na Operação Chuva com salários de R$ 5.409

Inscrições começam nesta segunda-feira (10) e vão até a próxima sexta (14)

A Secretaria Municipal da Gestão, (Semge) lançou o Processo Seletivo Simplificado (Reda) para a contratação temporária de profissionais que atuarão durante a Operação Chuva 2025. O processo visa reforçar as equipes da Defesa Civil de Salvador (Codesal), com a finalidade de atender às demandas emergenciais durante o período de chuvas na capital baiana. >

As vagas são para as funções de Geólogo (3 vagas), Engenheiro Civil (9 vagas) e Arquiteto (3 vagas), com contratação por prazo determinado, de março a agosto de 2025. As inscrições podem ser realizadas exclusivamente online, no período de 10 a 14 de fevereiro de 2025. A carga horária é de 40 horas, com salários de R$ 5.409,63.>