FUJA DE PROBLEMAS

Vai mudar de endereço? Veja como evitar surpresas na conta de água

No ato de compra ou locação, débitos anteriores podem gerar transtornos e até corte no abastecimento

Perla Ribeiro

Publicado em 23 de maio de 2025 às 10:13

Vai mudar de endereço? Veja como evitar surpresas na conta de água Crédito: Divulgação/Embasa/Kobus Louw

Na empolgação de comprar ou alugar um imóvel novo, muita gente deixa de prestar atenção a detalhes importantes. Por isso, o gerente de Relacionamento com Usuários da Embasa, João Ricardo Souza, alerta que, antes de assinar o contrato de compra ou encerrar um contrato de aluguel de imóvel, checar previamente se há débitos pendentes é um cuidado simples que evita dor de cabeça. >

“Embora a matrícula esteja vinculada ao CPF ou CNPJ do titular, débitos existentes podem impedir a continuidade do serviço ou dificultar a troca de titularidade, o que gera transtornos tanto para quem compra, quanto para quem recebe seu imóvel de volta, no caso de locação”, explica. Uma dica importante, antes de fechar o negócio, é solicitar a Certidão Negativa de Débitos (CND) do imóvel ao proprietário, inquilino ou responsável, que pode retirar o documento de forma gratuita através do Atendimento Virtual (atendimentovirtual.embasa.ba.gov.br) no site da Embasa. >

“Caso existam débitos, a Embasa oferece meios para negociação, permitindo que o antigo titular quite eventuais pendências, uma medida que costuma facilitar o processo de alteração de titularidade”, indica o gerente. Depois da etapa de verificação prévia e com os débitos quitados, basta solicitar a troca de titularidade da conta de água, procedimento que pode ser feito presencialmente, nos pontos de atendimento da Embasa e postos do SAC, ou pelo Atendimento Virtual (atendimentovirtual.embasa.ba.gov.br).>