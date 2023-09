Thaissa Amorim é proprietária da Baiano Uai, queijaria especializada em queijos artesanais. Crédito: Ana Lucia Albuquerque/ CORREIO

Coalho, provolone, minas padrão, brie, canastra, gorgonzola, parmesão e mais uma infinidade de variações que não param de crescer. A gente bem sabe que ninguém resiste ao queijo. É até difícil encontrar quem não goste de pelo menos um tipo ou de vários deles. No pão, no salgadinho de festa, na tapioca ou no espetinho da praia. Na combinação apaixonada com goiabada, na salada, no molho de uma boa massa ou naquela tábua de frios bonita para receber os amigos em casa. O queijo reina mesmo e não dá para negar.

Fã confessa de queijos curados, a aposta não poderia ser outra senão em uma queijaria. Porém, nada muito comum e sim com todo tipo de queijo artesanal e recheado também. A dentista Thaissa Amorim estava grávida e desempregada em plena pandemia quando tudo fechou por conta das restrições impostas pela covid. E foi a partir daí que ela teve a ideia de oferecer o delivery de queijo com dicas de como montar tábuas.

“Antes, eu trabalhava como dentista no interior e terminava minha especialização de ortodontia. Na pandemia fui demitida da prefeitura e das clínicas que atuava. Tive a ideia de delivery, pois as pessoas não estavam saindo de casa e na época comecei a fazer lives dando dicas de como montar tábuas, até começarem a perguntar onde adquiria os produtos. Foi aí que comecei a vender. Precisei conhecer mais e estudar bastante sobre queijos artesanais”, conta.

Deu tudo tão certo que a queijaria Baiano Uai (@baianouai) tem hoje três lojas físicas – uma no Edifício Cempre, na Tancredo Neves, outra na antiga Ceasinha do Rio Vermelho e mais uma em Lauro de Freitas, ao lado do Parque Shopping Bahia – onde chega a fazer 500 entregas de delivery por mês. “A Baiano Uai se tornou um sonho. Eu estou sempre presente na loja, atendendo os clientes, recebendo os produtos. Tudo começou na varanda de casa e hoje além das lojas, temos um delivery ativo que atende a cidade inteira. Existe toda uma curadoria. Temos produtos bem diferentes como o queijo coalho trufado com carne do sol, por exemplo. Outro que sai muito é o espeto de queijo coalho com goiabada e bacon”, complementa Thaissa.

Só faturamento do delivery chega a uma média de R$ 45 mil. Além de queijos, a Baiano Uai faz entregas de costela congelada ou cupim que fica pronto em 20 minutos, abará congelado, espetos, linguiças, salgados e dadinhos de tapioca. Os produtos que constam no cardápio vêm de pequenos produtores de Minas Gerais, Pernambuco, São Paulo e Santa Catarina.

“Tentamos trazer produtos que não são encontrados facilmente no mercado baiano. É, de fato, um queijo diferenciado. O segredo de um queijo artesanal está onde existe a história de cada pequeno produtor. Um bom queijo depende também de um leite de qualidade, produzido em um ambiente limpo, com animais bem cuidados que atendem as normas sanitárias, além de toda atenção ao armazenamento até chegar ao consumidor”.

A queijaria faz entregas para todos os bairros de Salvador e Lauro de Freitas. A taxa do delivery custa, em média, R$ 10. Grande parte dos pedidos atende aos bairros da Pituba e Caminho das Árvores. “As redes sociais ajudam bastante nessa divulgação, pois mostramos o preparo e formas de servir. Outro foco está em ofertar um atendimento de qualidade e fidelizar nossos clientes”, afirma.

Dicas

E para quem gosta de tábuas, Thaissa Amorim traz algumas dicas para montá-las. No geral, o primeiro passo é escolher bons ingredientes, usar a criatividade e calcular a quantidade de pessoas, além de decidir se tábua vai ser uma entrada ou prato principal. “Gosto sempre de colocar três tipos de queijo, charcutaria, geleia e/ou patê, pães, torradas, frutas secas e frescas. Para uma tábua no café da manhã sugiro usar queijo canastra fresco, requeijão mineiro, mussarela recheada com requeijão, geleias frutadas, pão de queijo, doce de leite, e torradas. Mas se a tábua vai acompanhar um vinho, aí a opção é um queijo canastra meia cura, queijo brie com geleia de frutas vermelhas, gorgonzola dolce com mel, salame, presunto parma, uvas verdes sem caroço, dadinho de tapioca, grissini, frutas secas”.

Porém, se a intenção é servir de acompanhamento de uma cervejinha no churrasco aí é se jogar no coalho com carne do sol, geleia de cebola, linguiça de camarão e medalhão de coalho com goiabada. “Uma outra entrada rápida é a nossa costela com queijo que fica pronta em 20 minutos, mais pão de queijo e molho de jabuticaba com mostarda”. Tem tábua para a crianças também, como sugere Thaissa: “Mussarela palito, ricota temperada com orégano, geleia de morango, chipa, doce de leite, sequilho, torradas, espetinho de queijo minas com goiabada, frutas frescas, coxinha de frango. A criançada, com certeza, vai adorar”.

Nos planos da Baiano Uai está ainda a expansão para a abertura de mais uma loja, só que em outra cidade. “Estamos planejando essa expansão para daqui a um ano. Provavelmente, a nova unidade seja instalada em Feira de Santana. Já temos muitos clientes de lá entre os seguidores nas redes sociais e também que visitam a loja quando estão em Salvador”, completa.

O SEGREDO DA QUEIJARIA

. Se especialize Traga para o seu mix de produtos, opções diferentes que surpreendam o consumidor e que não dá para encontrar com facilidade em outras lojas.

. Sobre o delivery É fundamental ter uma logística com rapidez na entrega, que atenda a todos os bairros e ofereça preços competitivos.

. Redes sociais É um canal muito importante para falar com propriedade sobre os tipos de queijo, as especificidades e também orientar sobre o modo de servir e preparo. Gerar esse conteúdo é uma boa estratégia de despertar o interesse e fidelizá-lo lá na frente.

QUEM É