PÁSCOA

Vale a pena comprar ovo de Páscoa tão cedo? Veja dicas de como economizar

Isabel Ribeiro, presidente do Conselho Regional de Economia - Bahia, faz recomendações para o período

Um levantamento feito pela reportagem apontou que os ovos de Páscoa estão sendo vendidos entre R$ 34,99 e R$ 429,99 em Salvador. A pesquisa foi realizada em seis unidades soteropolitanas, entre supermercados e lojas, nesta terça-feira (11), cerca de dois meses antes do feriado. Mas, afinal, há vantagens em comprar os produtos com antecedência? >

Segundo a economista Isabel Ribeiro, presidente do Conselho Regional de Economia - Bahia e adjunta da unidade de Gestão Estratégica do Sebrae Bahia, duas razões explicam os benefícios da prática: promoções antecipadas e a garantia de disponibilidade. “Lojas como Americanas e Cacau Show, frequentemente, oferecem promoções antecipadas, com preços mais acessíveis e uma maior variedade de marcas e sabores”, diz Isabel. >