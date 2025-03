CONFIRA PREÇOS

Ovos da Páscoa custam de R$ 34,99 a R$ 429,99 em Salvador

Supermercados e lojas já ofertam produtos de chocolates tradicionais do período pascoal

Millena Marques

Publicado em 12 de março de 2025 às 05:00

Ovos de Páscoa com valores que variam de R$ 34,99 a R$ 429,99 estão disponíveis nos mercados soteropolitanos Crédito: Millena Marques/CORREIO

A cerca de dois meses para o feriado da Páscoa (20 de abril), os supermercados, varejistas e lojas já iniciaram as vendas de ovos de chocolate em Salvador. Uma pesquisa realizada pelo CORREIO nesta terça-feira (11) aponta que os valores dos ovos podem variar entre R$ 34,99 e R$ 429,99. A reportagem realizou a pesquisa em seis unidades soteropolitanas. >

Ainda não há dados sobre encarecimento dos ovos de Páscoa em comparação ao ano passado. Os preços, no entanto, podem ser impactados devido à alta do cacau, segundo a Associação Brasileira da Indústria da Alimentação (Abia). A matéria-prima enfrentou uma alta expressiva de 12 meses, com variação de 189% no preço da commodity, e picos de até 282%. >

Nem todo aumento será repassado, mas haverá um impacto, especialmente para os segmentos que dependem diretamente do cacau. "Apesar disso, o setor tem buscado minimizar esse efeito por meio de eficiência produtiva, automação, inovação e otimização de processos, evitando repassar integralmente os custos aos consumidores”, diz nota da Abia. >

O ovo de Páscoa é um item sazonal. Ou seja, é um produto vendido em uma época específica. Por isso, não é monitorado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). “É notório que o processo de fabricação é diferente, com mais itens além do chocolate, como o presente interno, os plásticos diferenciados, fita para amarrar, sem contar a mão-de-obra e equipamentos específicos para produção que tem um tempo limitado”, diz Guilherme Dietze, consultor econômico da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA). >

Nas prateleiras dos supermercados e das lojas, há itens para todos os gostos, com variações de tamanho e de preço. O mais barato deles foi encontrado nas Lojas Americanas do Center Lapa, no Centro: o ovo de 120g da Topcau, com chocolate ao leite. O mais caro, por sua vez, é vendido na Cacau Show por R$ 429,99. Trata-se do Ovo Clássico Sortidos de 2kg. Quem tem o cartão fidelidade da empresa, o Cacau Lovers, compra o produto por R$ 399. >

Uma vendedora da Cacau Show, que preferiu não se identificar, informou que tem vendido dois ovos por dia desde fevereiro, quando as vendas começaram. “Não sei se o pessoal está com medo de aumentar e, por isso, está comprando logo. A gente vende mais na Páscoa do que no Natal”, disse. Segundo ela, os produtos com brindes são os mais saem. Isso porque as crianças são atraídas por brinquedos que acompanham o chocolate. >

Em relação aos preços, ela conta que observou um aumento em alguns produtos. Caso do Ovo Pantufa Garfiel de 170g, que era vendido por R$ 150 no passado e, agora, sai por R$ 170. “Foi o aumento mais gritante. Pode ter sido por causa do aumento do preço do cacau, mas também porque foi um item muito procurado no ano passado”, disse. >

Confira preços:

Ovo de Páscoa Topcau, de 120g, chocolate ao leite: R$ 34,99 (Americanas)>

Ovo Bon o Bon Beijinho Arcor 150g - R$39,99 (Americanas)>

Ovo Lacta Oreo N15 239g - R$ 48,90 - (Assaí)>

Ovo Páscoa Caribe 227 g - R$ 49,90 (Atakarejo)>

Ovo Nestlé Prestígio/Garoto/Serenata de amor 225g - R$ 50,90 (Assaí)>

Ovo Crunch/Negresco/Serenata de Amor/Crocante/Prestigio Nestlé 240g - R$ 59,99 (Americanas)>

Ovo Ferrero Rocher Box 13t,5g - R$63,90 (Assaí)>

Ovo da Páscoa Talento 350g - R$ 69 (Atakarejo)>

Ovo Nestlé Kit Kat 332g - R$ 70,90 (Assaí)

Ovo Kinder Maxi 100g PJ Minions - R$ 79,90 (Assaí)>

Ovo SWISS CLASSIC 130g - R$ 89,99 (Lindt)>

Ovo Diamante Negro Laka 494g Lacta / Favoritos lacta 540g - R$ 99 (Americanas)>

Ovo Gran Ferrero Rocher 365g - R$ 129 (Assaí)>

Ovo sortido 700g - R$169,99 (Cacau Show)>

Ovo Fone Bytes 200g - R$ 179,99 (Cacau Show)>

Ovo Exagero Pistache Caramelizado 370g - R$ 179,90 (Kopenhagen)>

Ovo Trufado 500g - R$ 199,99 (Lindt)>

Ovo Cherry Brandy 540g - R$ 249 (Kopenhagen)>