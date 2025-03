ROTA 69

Marina Lima fará show especial em Salvador; saiba detalhes

Apresentação faz parte da turnê Rota 69, que celebra os 45 anos de carreira da cantora

A cantora e compositora Marina Lima fará um show especial em Salvador. A apresentação acontecerá na Conha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), no Campo Grande, no dia 15 de junho. >