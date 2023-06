Vaqueiro de 28 anos é morto em fazenda do sul da Bahia

Um homem de 28 anos foi morto a tiros em uma propriedade rural em Ibirapuã, no sul da Bahia, na tarde de terça-feira (13). Valmir Barbosa Marques, suposto vaqueiro na região, teria morrido no local.



Segundo informações da Delegacia Territorial (DT) de Ibirapuã, que investiga o crime, dois homens chegaram à propriedade rural na qual ele estava e um deles deflagrou os disparos.



Foram expedidas as guias periciais e a apuração está em curso.