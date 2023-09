Vaquejada de Serrinha contará com sistema de reconhecimento facial na segurança

A Vaquejada de Serrinha vai contar pela primeira vez com as câmeras inteligentes do Sistema de Reconhecimento Facial, que estarão instaladas em "pontos estratégicos", segundo a Secretaria da Segurança Pública. Além disso, terminais de comunicação móvel com tecnologia LTE (Long Term Evolution) vão ser utilizados pelas equipes na busca de foragidos da Justiça.



Policiais civis e militares, além de bombeiros, vão atuar dentro e no entorno do Parque Maria do Maria, onde o tradicional evento vai acontecer nesta sexta (8) e sábado (9).