Varejo estima crescimento de 10% nas vendas do Dia das Crianças

Mês de outubro só perde para dezembro na venda de brinquedos

Gil Santos

Publicado em 11 de outubro de 2024 às 06:15

Brinquedos são os produtos mais procurados Crédito: Gil Santos/ CORREIO

A estimativa do setor varejista é de crescimento acime de 10% nas vendas por conta do Dia das Crianças. O presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindilojas), Paulo Motta, explicou que brinquedos correspondem a 70% das transações na semana da criança.

"Há uma expectativa positiva, porque o mês de outubro, por conta da semana da criança, é o quarto mês com mais vendas no ano para o varejo, e o segundo mês com mais vendas para o setor de brinquedos, atrás apenas de dezembro. Estamos projetando crescimento acima de 10%, com predominância de produtos não duráveis, como brinquedos, confecções infantis e chocolates", afirmou.

O primeiro mês de vendas para o varejo é dezembro (Natal), sendo seguidos por maio (Dia das Mães), junho (festas juninas), outubro (Dia das Crianças) e agosto (Dia dos Pais). O presidente disse que as lojas já estão sentindo o aumento no movimento de clientes e fez uma observação.

"O comércio de rua tem, hoje, um grande concorrente, que é o e-commerce. Ele ganhou muita simpatia durante o período da pandemia e cresceu bastante em todos os segmentos do varejo no país, mas estamos confiantes que vamos alcançar essa estimativa de crescimento nas vendas", disse Motta.