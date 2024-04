RISCO

Vazamento de gás atinge Porto de Aratu, em Candeias

O Porto de Aratu, em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), sofreu um vazamento de gás na noite de terça-feira (9). Segundo a Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), a ocorrência envolveu a armazenagem de ácido sulfúrico na área 1 do terminal.

Não houve feridos e o incidente já foi controlado pelas equipes técnicas e operacionais da empresa Vopak, que administra o local. A ocorrência ficou concentrada em uma área específica do terminal e não representa riscos às operações.

A Codeba, que é uma Autoridade Portuária na Bahia, vinculada Ministério dos Portos e Aeroportos, ressaltou que preza pela segurança nas operações realizadas nos portos sob sua administração. Assim como as instalações estão sempre em conformidade com a legislação e com respeito às determinações de todos os órgãos de Controle e Regulação.