SUSTO

Vazamento de gás obriga moradores a sair de casa às pressas no Canela

Os moradores da Rua João das Botas, no Canela, levaram um susto na manhã desta sexta-feira (2). Um vazamento de gás obrigou a evacuação dos prédios às pressas e como muitos são idosos com problemas de locomoção precisaram de ajuda para deixar o local. A rua foi isolada, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas ninguém ficou ferido. O vazamento foi na tubulação que passa na rua e a suspeita é de que tenha sido provocada por uma ação de vandalismo.

"O cheiro foi muito forte e as pessoas ficaram assustadas. Saiu todo mundo correndo. Como tem muitos idosos morando nessa região, alguns precisaram de cadeira de rodas e de ajuda para sair dos apartamentos. O Samu atendeu algumas pessoas que passaram mal, pelo susto ou pelo gás, mas nada grave", contou uma testemunha.

Em nota, a Bahiagás informou que uma tentativa de roubo da válvula de bloqueio de rede, causou danos e um vazamento na região. Para resolver o problema, o fornecimento de gás foi interrompido. "Imediatamente após a constatação do incidente, o gás foi bloqueado (às 5h50) em duas caixas, uma antes e outra depois do local do vazamento, para conter o problema. Essa ação precisou interrromper temporariamente o fornecimento de gás para os clientes da região", diz a nota da empresa.