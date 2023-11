Veículo roubado capota na Paralela após tentativa de abordagem policial; suspeito é preso

Um homem foi preso e um carro roubado foi recuperado por policiais militares do Esquadrão de Polícia Montada, na noite da última terça-feira (14), na Avenida Luís Viana Filho. Os policiais militares foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicação (Cicom), órgão da Secretaria de Segurança Pública (SSP), em razão do roubo de um veículo ocorrido na Rua Artêmio Castro Valente, em Canabrava.



A partir das informações referentes ao carro roubado, as buscas foram iniciadas e o automóvel localizado transitando na Av. Luís Viana Filho. Durante a tentativa de abordagem pelos policiais, o veículo em fuga acabou capotando, sendo que um dos ocupantes foi detido pelos militares. O outro indivíduo que estava no carro conseguiu fugir. O automóvel foi apreendido e encaminhado, juntamente com o suspeito preso, para a DRFRV, onde a ocorrência foi registrada.