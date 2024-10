ATENÇÃO NO PRAZO

Veículos com placas de final 7 devem quitar o IPVA até o dia 30

Pagamento pode ser feito pelo Banco do Brasil, o Bradesco e o Sicoob

Da Redação

Publicado em 30 de outubro de 2024 às 07:35

Veículos com placas de final 7 devem quitar o IPVA até o dia 30 Crédito: Paula Fróes/GOVBA

Os proprietários de veículos com placas de final 7 devem ficar atentos para quitar por completo o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) até quarta-feira (30). É possível pagar a quinta e última parcela ou a cota única sem desconto. Já para as placas terminadas em 8, o prazo para quitação vence na quinta-feira (31).

Também neste mês, terminam alguns prazos de parcelamentos para as placas terminadas em 9 e 0. Nos dias 30 e 31 de outubro, estão previstos os vencimentos da quarta parcela para as placas 9 e 0, respectivamente.

O pagamento pode ser feito pelos canais das instituições parceiras da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba): o Banco do Brasil, o Bradesco e o Sicoob. Os demais prazos de pagamento em cota única ou da quinta e última cota no decorrer do ano são os seguintes: 28 de novembro para final 9 e 29 de novembro para final 0.

O calendário de pagamento do imposto está disponível no site da Sefaz-Ba (www.sefaz.ba.gov.br), no Canal Inspetoria Eletrônica – IPVA – Calendário. Para mais informações, o contribuinte pode ligar para o call center 0800 071 0071 ou enviar e-mail para [email protected].

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-Ba) reforça que o licenciamento completo do veículo engloba outros itens além do IPVA. Para o automóvel estar regularizado é necessário quitar também débitos do licenciamento anual e possíveis multas, se houver.

O Detran alerta ainda para a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Eletrônico (CRLV-e), já que o documento não é mais enviado para o endereço do contribuinte. O Certificado deve ser impresso ou gerado arquivo digital para ficar salvo no aparelho de celular após o pagamento total do licenciamento. O documento pode ser obtido no endereço www.ba.gov.br