Veja 5 dicas do que fazer quando o 13° cair na conta

Tem quem passe semanas planejando. Já outras pessoas só decidem em cima da hora. Fato é que a primeira parcela do 13º salário será paga até a quinta-feira (30) para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aposentados, pensionistas, além de trabalhadores rurais e domésticos.



Se você ainda tem dúvidas sobre o que fazer com o dinheiro, confira dicas de como gastar o valor “extra” de forma consciente.



1. Pague suas dívidas



As parcelas do 13º no final do ano podem ser uma boa maneira de quitar dívidas. Caso não seja possível pagar o valor integral, o trabalhador pode aproveitar a quantia recebida para renegociar os débitos e parcelar as dívidas.

Mas é preciso tomar cuidado porque o valor das parcelas não pode ser maior do que o orçamento permite. “Negociar dívidas sem ter condições de pagar é perder dinheiro duas vezes porque a pessoa paga as primeiras parcelas e depois não consegue mais arcar com os compromissos”, explica o educador financeiro Edval Landulfo.

2. Crie uma reserva de emergência



Para quem não está inadimplente, a dica é criar um fundo de emergência com uma parte do 13º salário. A partir daí, todos os meses você pode destinar uma parte do salário para a reserva.

3. Reserve para as contas do início do ano

Não há família brasileira que não veja os gastos aumentarem no início do ano. É o momento que o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) chegam, além de ser o momento de comprar material escolar para as crianças e fazer viagens de lazer. Por isso, reserve uma parte do 13º para pagar as despesas que já sabe que terá que arcar no ano que vem.

4. Antecipe compras

Sabe aquele eletrodoméstico que você precisa trocar em casa ou aparelho eletrônico que está apresentando defeito? Aproveite as parcelas do 13º salário para comprar um bem de maior valor agregado que esteja precisando. Se não for possível comprar à vista, aproveite para dar um valor maior de entrada.

5. Investimentos em renda fixa