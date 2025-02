DIA DA DOAÇÃO

Veja como doar livros para bibliotecas públicas de Salvador

Fundação Pedro Calmon recebe doações e faz triagem para os acervos das bibliotecas; confira

No Dia Internacional da Doação de Livros, celebrado neste14 de fevereiro, a Fundação Pedro Calmon (FPC), vinculada à Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBa), promove iniciativas para receber e destinar livros em boas condições a bibliotecas e pontos de leitura em todo o estado. >

Em 2024, a FPC recebeu 9.824 livros, dos quais 3.568 foram doados por pessoas jurídicas e autores, e 6.265 vieram da comunidade por meio das Bibliotecas Públicas do Estado. Após triagem e catalogação, 9.956 exemplares, incluindo livros, periódicos e multimeios, foram distribuídos para 48 municípios baianos. Além disso, a FPC doou 18.456 livros no ano passado.>

Como doar livros para bibliotecas de Salvador?

Para doar livros, é necessário seguir alguns critérios. A FPC aceita obras infantis e de outros gêneros literários com edições atualizadas conforme o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Os livros devem estar em bom estado, com capas, lombadas e miolos preservados, sem danos causados por líquidos, luminosidade excessiva, páginas rasgadas ou rabiscadas. >

Não são aceitas doações de livros didáticos, obras periódicas, publicações desatualizadas, materiais corporativos ou institucionais (como manuais, catálogos e relatórios), cópias xerográficas ou livros em língua estrangeira. As doações podem ser entregues nas bibliotecas, onde é preenchido um Termo de Doação. Instituições interessadas devem entrar em contato com a Gerência Técnica do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (71) 3277-3270.>