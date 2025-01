TRADIÇÃO E LUXO

Veja como é morar no Morada dos Cardeais e ser vizinho de Ivete Sangalo

Edifício tem 33 andares e está localizado na entrada do Corredor da Vitória

Alô Alô Bahia

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 10:10

Morada dos Cardeais, onde mora Ivete Sangalo, tem prédio histórico Crédito: Divulgação / Jorge Silva Imóveis

Um baiano autêntico desde criança carrega três sabedorias fundamentais: se oferecerem uma pintura ‘de graça’ no Pelourinho, se saia; que o prato típico servido no Espírito Santo é peixada; e a localização do ‘Prédio de Ivete Sangalo’.

Por conta de sua moradora ilustre, o Morada dos Cardeais ascendeu ao posto de ponto turístico de Salvador, transformando-se em um dos mais icônicos e famosos da capital baiana.

O edifício tem 33 andares e está localizado na entrada do Corredor da Vitória, região com o metro quadrado mais caro da cidade. Ele foi entregue em 2004, pela Odebrecht, e recebeu este nome pois foi construído no local onde os cardeais de Salvador moravam desde quando o Brasil era império.

Daniel e Ivete no píer na Baía de Todos os Santos Crédito: Reprodução

São dois apartamentos por andar, cada um com 355 m², divididos em quatro suítes, duas varandas, lavabo, duas dependências, salas e muito mais. Tudo isso, claro, com uma vista privilegiada da Baía de Todos os Santos.

Duas unidades só para Ivete

Veveta, esperta, tratou logo de comprar duas unidades e juntá-las num ‘super-apê’ de 710 m², onde abriga até um estúdio particular.

Daniel já compartilhou fotos das filhas pescando no píer do Morada dos Cardeais Crédito: Reprodução

Para garantir todo esse luxo, os compradores precisam desembolsar aproximadamente R$ 10 milhões por uma das disputadas unidades. O preço varia de acordo com o estado do imóvel e o seu andar – quanto mais alto, mais caro.

“Lá é um empreendimento fantástico. Um dos mais belos e luxuosos de Salvador. Além da vista e estrutura, também oferece uma mobilidade facilitada por possuir duas entradas, uma no Campo Grande e outra na Gamboa. É um imóvel sem pontos negativos”, analisa o corretor Arthur Pimentel.

Píer, academia e teleférico

Na área externa do prédio, estrutura completa: quadra, piscina, academia… No entanto, o grande destaque fica para o teleférico que desemboca num píer exclusivo na Baía.

Foi lá, inclusive, que Ivete conheceu o marido, Daniel Cady. O nutricionista tinha um amigo vizinho da cantora e costumava ir até o Morada dos Cardeais para remar. Em um desses treinos, o rapaz chamou a atenção de Mainha. O frete virou romance e os pombinhos estão juntos há mais de 10 anos.

Morada dos famosos

No passado, até Gal Costa foi dona de uma unidade. Ela comprou o apartamento após vender a icônica mansão onde morava no Rio Vermelho.

Como é ser vizinho de Ivete Sangalo?

Já Ivete atualmente passa muito tempo na mansão em Praia do Forte. Quando está em Salvador, ela faz questão curtir toda a estrutura do prédio. O maridão, por sua vez, segue praticando suas remadas no píer onde fisgou Veveta.

A relação entre Ivete e a maioria dos vizinhos é boa, com eles dizendo que a artista é “simpática igual na televisão”.