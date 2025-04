PROGRAMA

Veja como receber a nova parabólica digital gratuitamente na Bahia

Quem não fizer a substituição pode ficar sem acesso à programação aberta de TV por satélite

Famílias de baixa renda têm até 30 de junho para solicitar o kit gratuito que substitui a antiga parabólica analógica pelo novo modelo digital. O programa Siga Antenado, voltado para cadastrados no CadÚnico, já instalou mais de 859 mil antenas em todo o país e oferece equipamento e instalação sem custos. >

A troca é necessária porque o sinal analógico está sendo desligado em todo o Brasil - a Globo, por exemplo, encerrou suas transmissões via satélite analógico em 30 de março. Quem não fizer a substituição pode ficar sem acesso à programação aberta de TV por satélite.>

O agendamento pode ser feito no site www.sigaantenado.com.br ou pelo telefone 0800 729 2404 até as 20h do dia 30 de junho (horário de Brasília). A nova antena digital oferece qualidade Full HD, som mais nítido e acesso a mais de 140 canais. >