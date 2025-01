PARCERIA

Veja detalhes do ônibus do Chico Bento que fará viagens saindo de Salvador

Este é o primeiro dos três ônibus que ganharão temáticas exclusivas da turma ao longo do ano

Uma novidade para os fãs da Turma da Mônica: ônibus customizados com personagens dos quadrinhos vão viajar pelas estradas brasileiras. Na Bahia, a primeira viagem aconteceu nesta terça-feira (21), com um ônibus com Chico Bento, o caipira mais querido do país, e outros personagens da Vila Abobrinha.