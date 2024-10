12 DE OUTUBRO

Veja o que abre e fecha em Salvador e RMS no feriado de 12 de outubro

Data comemora dia de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças

Marina Branco

Publicado em 11 de outubro de 2024 às 12:04

Neste sábado será comemorado o dia de Nossa Senhora Aparecida, alterando o funcionamento de alguns serviços em Salvador e Região Metropolitana. Além disso, a data marca o Dia das Crianças, que traz diversas atrações comemorativas para a cidade.

Para ajudar a se programar da melhor maneira, o CORREIO fez um levantamento de alguns horários e atrações em shoppings, supermercados e espaços de lazer em Salvador e região metropolitana. Confira o funcionamento dos estabelecimentos e as programações especiais de dia das crianças para o próximo sábado (12).

SHOPPINGS

Shopping da Bahia

O shopping funcionará normalmente, das 9h às 22h, com programações especiais de dia das crianças no 3º piso.

No dia 12 de outubro, às 9h, será feita a abertura das atividades com a banda Bandô, e brincadeiras até as 10h30. De 10h30 às 11h30, serão realizadas oficinas criativas. Entre 11h30 e 14h, mais brincadeiras, e das 14h às 15h00, outra oficina. Das 15h00 às 16h00 será feita uma “parada encantada” com os personagens da Flávia Godeiro Produções, e até às 22h00 serão feitas brincadeiras.

No domingo (13), a abertura da Bandô será às 12h00, com brincadeiras até 14h. Das 14h às 15h, oficinas criativas, e brincadeiras das 15h às 21h.

Salvador Shopping

O Salvador Shopping funcionará normalmente, das 9h às 22h.

Salvador Norte Shopping

O Salvador Norte Shopping funcionará normalmente, das 9h às 22h

Shopping Bela Vista

Lojas, quiosques, praça de alimentação, farmácias, áreas de lazer e GBarbosa: 9h às 22h

Cinépolis, Alpha Fitness e Centro Médico: conforme horário no site



Hemóvel: 8h às 17h, com uma hora de intervalo para almoço



SAC: Fechado

No sábado, o shopping terá a apresentação dos Musiclauns, grupo de palhaçaria musical que traz no repertório canções que permeiam a cultura da infância. O espetáculo vai acontecer às 16h, de forma gratuita. Na sequência, às 17h, as crianças vão poder aproveitar a apresentação artística Uma experiência no fundo do mar, da companhia Kika Tocchetto, onde a Pequena Sereia, o capitão Jack Sparrow, peixinhos e personagens marinhos embarcarão em uma história incrível no fundo do mar.

No domingo (13/10), às 16h, as crianças terão a chance de explorar diferentes sons e ritmos na Oficina de Instrumentos. Logo depois, às 17h, será realizado um Concurso de Desenho.

Shopping Barra

O Shopping Barra terá programação especial do Barrinha Fashion, com desfiles de sexta-feira (11) a domingo (13). Participarão do projeto as marcas Alphabeto, Crocs, Clube Melissa, Lilica & Tigor, Piticas, Puket, Maria Trend, Milon e Stelle.

Lojas: funcionamento das 9h às 22h

Praça de Alimentação e lazer: das 9h às 22h



Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma: A partir das 12h



Cinema: Conforme programação no site



Shopping Itaigara

Fechado

Shopping Paseo

Youplay, lojas e quiosques: 9h às 20h

Restaurantes: a partir das 12h



Sala de Arte: conforme programação no site



Academia Alpha Fitness: conforme programação no site



Shopping Paralela

O funcionamento do Shopping Paralela será normal, das 9h às 22h

Shopping Center Lapa

Funcionamento das 11h às 17h, com estacionamento grátis

Shopping Piedade

O Shopping Piedade funcionará das 10h às 18h, com programações para o Dia das Crianças. Das 13h às 15h, serão feitas oficinas, brincadeiras e contação de histórias com Tia Leide e personagens, no piso L4.

Das 9h às 20h, funcionará o parque inflável “Aventura no Fundo do Mar”, com escorregador e piscina de bolinhas no piso L2. Podem entrar crianças até 12 anos, pagando R$25 por 20 minutos. Crianças PCD pagam meia, se apresentarem a carteirinha. A atração ficará disponível até o dia 26 de outubro.

Boulevard Shopping Camaçari

O Boulevard Shopping Camaçari terá programação especial de Dia das Crianças das 10h às 19h, com gincanas, brinquedos infláveis como o splash radical, banho de espuma e jogos de futebol de salão.

Das 14h às 18h, funcionará uma arena gamer no Espaço Kids, e a praça de alimentação se transformará em um palco de dança com sessões de Just Dance. Os pais terão acesso a um lounge coberto no estacionamento D, que inclui uma área gourmet com lanches, bebidas, picolés e guloseimas.

Lojas e espaços infantis: 9h às 21h

Thy Brinquedos: 9h às 22h



Praça de alimentação: 10h às 22h



SAC, lotérica, Epic Arena e cartórios: fechados



Cinema: Conforme programação no site



Dipuã: 12h às 23h



SmartFit: 8h às 14h



Parque Shopping Bahia

O Parque Shopping Bahia oferecerá, a partir das 11h, a Lego Experience na praça central do L1, e oficina de Escoteiro do Mar na praça de alimentação do L3. Das 15h30 às 17h30, o palco da praça de alimentação receberá o grupo Caixa Mágica, com danças e brincadeiras, além de uma Parada Mágica por todo o shopping. O shopping também tem estruturas de kart, paintball e Magic Games.

Praça de Alimentação, lojas, quiosques e opções de lazer: 10h às 22h

Alameda Gourmet: 11h às 23h



Cinépolis: Conforme programação no site



Shopping Vitória Boulevard

O Shopping Vitória Boulevard terá programação especial para o dia das crianças, com a atração "Diversão com Fini". Para acessar a arena de brincadeiras, é só comprar dois produtos no shopping.

Lojas e quiosques: 12h às 19h

Alimentação: 12h às 19h

Redemix: 6h30 às 20h

Drogaria São Paulo: 7h às 22h

Alpha Fitness: 9h às 13h

Mon Petit Pet Shop: 8h às 16h

BTG Pactual: Fechado

Instituto Enso: Fechado

Lavanderia Lav Pop: Fechado

LOJAS, MERCADOS E SUPERMERCADOS

Ceasa

Funcionamento normal, das 5h às 13h

Mercado do Ogunjá

Fechamento antecipado, funcionando das 6h às 13h

Mercado de Paripe

Fechamento antecipado, funcionando das 6h às 14h

Mercado das Sete Portas

Fechamento antecipado, funcionando das 6h às 13h

Mercado do Rio Vermelho

Boxes: 7h às 14h

Praça de alimentação: 7h às 16

Ferreira Costa

Unidade Avenida Paralela: 8h às 21h



Unidade Barris: 8h às 21h

BANCOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia

O funcionamento do TRE está indefinido devido à realização do segundo turno das Eleições Municipais em Camaçari.

SAC

Fechado em toda a Bahia

Bancos

Fechados, como de costume nos sábados e domingos. Compensações bancárias, incluindo a TED, também não serão efetivadas, sendo a única alternativa disponibilizada o Pix.

INSS

Agências fechadas, como de costume aos sábados

Correios

Fechado

TRANSPORTE PÚBLICO

CCR Metrô Bahia

Funcionamento normal, das 5h às 0h

Ferry

Funcionando das 6h às 23h30

EQUIPAMENTOS CULTURAIS

Museu do Mar Aleixo Belov

Fechamento às 20h, com o último acesso às 19h

Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab)

Fechado

Museu Cidade da Música

Funcionamento normal, das 10h às 18h

Casa do Carnaval

Funcionamento normal, das 10h às 18h, permitindo entrada até as 17h

A Casa do Rio Vermelho

Funcionamento normal, das 10h às 18h, permitindo entrada até as 17h

Casa das Histórias

Funcionamento normal, das 10h às 18h, permitindo entrada até as 17h

Memorial 2 de Julho

Funcionamento normal, das 10h às 17h, permitindo entrada até as 16h

Espaço Pierre Verger

Funcionamento normal, das 10h às 18h, permitindo entrada até as 17h

Espaço Carybé de Artes

Funcionamento normal, das 10h às 18h, permitindo entrada até as 17h

Galeria Mercado

Funcionamento normal, das 09h às 14h, permitindo entrada até as 13h30

SAÚDE

Hemoba