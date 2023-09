Veja o que abre e fecha em Salvador e RMS no feriado do 7 de Setembro

Abre e fecha do 7 de Setembro. Crédito: Divulgação

O feriado da Independência do Brasil, celebrado no dia 7 de setembro, será nesta quinta-feira. Com o feriadão, alguns estabelecimentos e serviços públicos serão suspensos ou funcionarão em horários especiais.



Para ajudar você a se programar da melhor maneira, o CORREIO fez um levantamento de alguns horários em Salvador e Região Metropolitana (RMS). Confira a lista abaixo.



SHOPPINGS



Shopping da Bahia



Ancoras/Megalojas – 12h às 21h

Lojas/Quiosques – 13h às 21h

Praças de Alimentação/Restaurantes – 12h às 21h

Clivale – Fechada

Pão de Açúcar – 12h às 21h

Bodytech – 09h às 13h, com acesso exclusivo pela Estacionamento D5

Salvador Shopping

Funcionará das 12h às 21h no feriado de quinta-feira (07).

Salvador Norte

Funcionará das 12h às 21h no feriado de quinta-feira (07).

Shopping Bela Vista

Funcionará em horário especial no feriado de quinta-feira (07), das 12h às 20h.

Às 16h haverá um desfile do 7 de Setembro com Tio Paulinho, com concentração no piso L1.

Shopping Barra

Lojas – Funcionarão das 12h às 20h

Praça de Alimentação / fast food – Funcionará das 12h às 20h

Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli – Funcionam a partir das 12h

Cinema - Consulte a programação no site: http://orientcinemas.com.br.

Quem for ao Barra ainda poderá aproveitar a pista de patinação no gelo natural, que funciona na Praça Central Euvaldo Luz até o dia 10 de setembro.

Shopping Itaigara

Funcionamento do shopping: das 11h às 18h; já o Super Bompreço terá funcionamento das 7h às 18h.

Programação musical

Quando – 7 de setembro, a partir das 14h

Quem: Apresentações do Grupo Canela Fina, às 14h; e Especial Beto Narchi, às 16h.

Onde – Praça Central do Shopping Itaigara

O estacionamento será gratuito nesse dia.

Shopping Paseo

Lojas e Quiosques – Funcionamento das 13h às 19h

Restaurantes – Funcionamento a partir das 12h

Programação do Cine Daten Paseo: conferir no site: http://www.saladearte.art.br/

Academia Alpha Fitness: conferir horário no site: www.redealphafitness.com.br

Ebateca: Consultar programação no Instagram @ebatecapremium

Shopping Paralela

Funcionará das 12h às 21h no feriado da quinta-feira (07). A praça de alimentação e atrações de lazer, das 13h às 21h. O cinema tem horário de funcionamento conforme a programação disponível no site do shopping (shoppingparalela.com.br/cinema.php).

Shopping Center Lapa

O horário do centro de compras será alterado no feriado desta quinta-feira (07). Quiosques e lojas funcionam das 11h às 17h. A Praça de Alimentação e o Cine Imperial funcionam em horário normal, das 11h às 19h. A programação do Som na Praça segue das 16h às 18h. Neste dia, o estacionamento aos clientes do Shopping Center Lapa será gratuito.

Shopping Piedade

Nesta quinta-feira (07), o Shopping Piedade funcionará das 10h às 18h. A academia Smart Fit estará aberta das 8h às 14h e a clínica Seta das 7h às 12h. Na data, haverá programação infantil com Tia Leide, das 10h às 12h, e o Happy Hour ao som de Duda Menezzes, das 13h às 15h, e o show do grupo Faz com Samba, das 15h às 18h.

LOJAS, MERCADOS E SUPERMERCADOS

Ceasa

Aberto em horário especial: 5h às 13 horas

Mercado do Ogunjá

Aberto em horário especial: 6h às 14 horas

Mercado de Paripe

Aberto em horário especial: 5h às 14 horas

Mercado das Sete Portas

Aberto em horário especial: 6h às 12 horas

Mercado do Rio Vermelho

Aberto em horário especial:

Boxes: 7h às 14 horas

Praças de alimentação: 7h às 16 horas

Ferreira Costa

Terá funcionamento normal no feriado (07/09), das 8h às 21h.

Assaí Atacadista

As lojas funcionarão normalmente, das 7h às 22h, para garantir a acessibilidade de seus clientes a um momento de compras com tranquilidade e segurança.

Lojas de Salvador

ASSAÍ CIDADE BAIXA (CALÇADA)

Das 7h às 22h

ASSAÍ GOLF CLUB (JARDIM CAJAZEIRAS)

Das 7h às 22h

ASSAÍ PARIPE

Das 7h às 22h

ASSAÍ MUSSURUNGA

Das 7h às 22h

ASSAÍ BARRIS

Das 7h às 22h

ASSAÍ CABULA

Das 7h às 22h

ASSAÍ VASCO DA GAMA

Das 7h às 22h

REPARTIÇÕES PÚBLICAS

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia

O TRE-BA interromperá expediente nesta quinta-feira (07) e sexta-feira (8). Serviços on-line permanecem ativos normalmente, por meio do site do TRE (tre-ba.jus.br). O atendimento será retomado na segunda-feira (11).

Os postos da Justiça Eleitoral nas unidades da rede do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) obedecerão a horários específicos, estabelecidos pela Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb).

TRANSPORTE PÚBLICO

Ferry-boat

Funcionará com operação especial entre os dias 06 e 12 de setembro, das 5h às 23h30, com cinco ferries operando e possibilidade de saídas extras nos horários de maior fluxo. O serviço de Hora Marcada contará com 210 horários extras, considerando viagens de ida e retorno. O serviço de recarga do Ferrycard não funcionará no feriado.

No período, motoristas precisam se atentar para os dias de suspensão da travessia de veículos pesados. No sentido terminal São Joaquim para Bom Despacho, a suspensão de embarque de caminhões é das 5h da quarta-feira (06) (véspera do feriado) até às 15h de quinta-feira (07). No sentido contrário, a suspensão é válida das 5h de domingo 10/09 até as 15h de segunda-feira (11).

EQUIPAMENTOS CULTURAIS

Museu Geológico da Bahia (MGB)

Não funcionará no feriado desta quinta-feira (07)

CENTROS DE PESQUISA

Centro Gemológico da Bahia (CGB):

Não funcionará no feriado desta quinta-feira (07)