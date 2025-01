MISTURA DE RITMOS

Veja o que pode e o que não pode levar para o Festival de Verão Salvador

A abertura dos portões, no Parque de Exposições, está marcada para as 15h no sábado (25) e domingo (26)

Monique Lobo

Publicado em 20 de janeiro de 2025 às 20:15

Ingresso e documento com foto são obrigatórios para quem vai ao FV25 Crédito: Laecio Larcerda/Divulgação

Em quatro dias começa mais uma edição do Festival de Verão Salvador, que acontece neste sábado (25) e domingo (26), no Parque de Exposições. Ao todo, são 30 atrações de gêneros variados que vão do axé ao eletrônico, do sertanejo ao pop, e do samba ao rock.

A abertura dos portões está marcada para as 15h em ambos os dias do evento. Mas, cuidado para não esquecer itens obrigatórios ou levar produtos proibidos e acabar ficando do lado de fora.

Confira o que pode e o que não pode levar para o FV25:

Itens obrigatórios

Ingresso do FV23 (físico ou digital)

Documento oficial com foto



Itens permitidos

Garrafa plástica vazia com capacidade de até 300ml

Chapéu ou boné



Capa de chuva



Celular



Bolsa/Mochila



Óculos de sol



Protetor solar e labial



Canga



Câmera portátil



Álcool em gel



Carregador de celular



Itens proibidos

Alimentos e bebidas

Copos, latas e garrafas de qualquer material que não seja plástico



Objetos cortantes ou pontiagudos



Objetos de vidro



Fogos de artifício



Guarda-chuva



Capacete



Substâncias inflamáveis ou tóxicas



Perfumes, cosméticos e desodorantes



Correntes ou cinturões



Bastão para tirar foto



Bancos ou cadeiras



Animais



Cartazes feitos com papelão grosso ou fixados a madeiras



Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável



Arma de fogo ou arma branca



Bicicleta, skate ou qualquer tipo de veículo, motorizado ou não



Ingressos à venda

Ainda dá tempo de comprar os ingressos pelo site do Sympla ou pela venda física no Boratickets, que fica no 2º piso do Shopping da Bahia (Av. Tancredo Neves, 148 - Caminho das Árvores). Os valores são:

Pista individual: R$ 160,00 (inteira) / R$ 90,00 (meia solidária) / R$ 80,00 (meia);

Pista passaporte: R$ 288,00 (inteira) / R$ 153,00 (meia solidária) / R$ 144,00 (meia);



Camarote individual: R$ 290,00 (preço único);



Camarote passaporte: R$ 520,00 (preço único).