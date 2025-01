MÚSICA

Confira as opções de transporte para chegar ao Festival de Verão 2025

Evento acontece no Parque de Exposições, neste sábado (25) e domingo (26)

Monique Lobo

Publicado em 20 de janeiro de 2025 às 18:30

Ivete Sangalo é uma das 30 atrações da edição de 2025 Crédito: Ana Lucia Albuquerque

Todos os caminhos levam ao Festival de Verão 2025, neste sábado (25) e domingo (26). O evento, que acontece no Parque de Exposições, vai reunir uma variedade de atrações que vão do axé ao eletrônico, do sertanejo ao pop, e do samba ao rock.

Não faltam também opções para chegar ao evento. Os sistemas de metrô e ônibus oferecerão linhas especiais, garantindo um deslocamento seguro até o Parque de Exposições.

Além disso, haverá pontos de táxi credenciados com acesso pela Avenida Dorival Caymmi, bem como um amplo estacionamento no local, com tarifa de R$ 40,00.

A abertura dos portões está marcada para as 15h em ambos os dias do evento, com o primeiro show começando às 16h20 no sábado e às 16h35 no domingo.

Ingressos à venda

Ainda dá tempo de comprar os ingressos pelo site do Sympla ou pela venda física no Boratickets, que fica no 2º piso do Shopping da Bahia (Av. Tancredo Neves, 148 - Caminho das Árvores). Os valores são:

Pista individual: R$ 160,00 (inteira) / R$ 90,00 (meia solidária) / R$ 80,00 (meia);

Pista passaporte: R$ 288,00 (inteira) / R$ 153,00 (meia solidária) / R$ 144,00 (meia);



Camarote individual: R$ 290,00 (preço único);



Camarote passaporte: R$ 520,00 (preço único).