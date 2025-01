GASTRONOMIA

Saiba quais serão os restaurantes que estarão no Festival de Verão 2025

Evento, que acontece neste sábado (25) e domingo (26), conta com opções variadas

Faltam poucos dias para mais uma edição do Festival de Verão Salvador. Com uma programação diversificada de shows que vão do axé ao eletrônico, do sertanejo ao pop, do samba ao rock, o festival reúne mais de 30 atrações no Parque de Exposições, neste sábado (25) e domingo (26). A abertura dos portões está marcada para as 15h em ambos os dias do evento, com o primeiro show começando às 16h20 no sábado e às 16h35 no domingo.