Veja onde encomendar o caruru da Semana Santa; preços variam de R$27,99 a R$400

Restaurantes vão oferecer cardápios tradicionais e veganos de comida baiana em Salvador

Larissa Almeida

Publicado em 28 de março de 2024 às 05:20

Comida baiana Crédito: Acervo pessoal

Nas semanas que antecedem a Semana Santa, os baianos que costumam pôr a mão na massa quando o assunto é comida se preocupam em garantir o peixe e o camarão para preparar o almoço da Sexta-Feira da Paixão. Tanta antecipação, no entanto, não é possível de ser encaixada na agenda de todos. A prova disso são as diferentes opções de caruru – prato típico da ocasião – para atender uma demanda crescente de pessoas que não querem deixar de seguir a tradição, ainda que com toques da praticidade de um delivery.

Apesar de normalmente trabalharem com agendamento, muitos restaurantes regionais ainda estão aceitando pedidos para a Semana Santa. Um deles é a Casa Midispache, comandada pela chefe Dona Mari, que oferece comida baiana tradicional e vegana. “Aqui em casa, sempre adaptamos as receitas tradicionais para uma versão vegana por causa da minha prima Daiana, que segue essa filosofia de vida há mais de 10 anos. Assim, ao inaugurarmos o restaurante, sentimos a responsabilidade de oferecer uma ampla variedade de opções veganas”, conta Géssica Oliveira, gerente do estabelecimento e filha de Dona Mari.

No restaurante capitaneado por mãe e filha, estão disponíveis para encomenda as opções individuais de comida baiana para duas ou mais pessoas, bem como a possibilidade de o cliente montar sua própria mesa, escolhendo entre apenas a moqueca ou os acompanhamentos. Entre a comida baiana tradicional e a vegana, só muda um ingrediente. “Na receita tradicional da Casa Midispache, a única diferença está no uso de camarão. Todos os outros ingredientes, como coco fresco, castanha e amendoim, são de origem vegetal”, explica Géssica.

Comida baiana vegana da Casa Midispache Crédito: Acervo pessoal

Os preços variam entre R$65 e R$400. Por R$90, a porção individual com moqueca de peixe ou camarão inclui 300g de moqueca, 150g de arroz, 150 de vatapá, 150g de caruru, 150g de feijão fradinho, 100g de farofa e 50g de banana frita. Já a porção para duas pessoas, que custa R$170, conta com 600 de moqueca, 350g de arroz, 350 de vatapá, 350g de caruru, 350g de feijão fradinho, 200g de farofa e 150g de banana frita. Os valores do delivery são a combinar. Para fazer uma encomenda, basta entrar em contato pelo WhatsApp 71 3261-8777.

No restaurante Delícias da Mary, o prazo para encomendar o combo de 750g com caruru, vatapá, arroz, feijão fradinho, farofa de dendê e molho, além de diversas opções de pescado já acabou. Contudo, quem ainda quiser adquirir a quentinha de 500mL com arroz, feijão fradinho, caruru, vatapá, farofa e uma proteína, pode fazer sua encomenda até sexta-feira (29), pelo WhatsApp 71 98862-3214. “Especialmente nessa semana, estamos com valores especiais em nossas quentinhas padrão que variam de R$35 a R$50. Os nossos combos variam de R$180 a R$200”, informa Marilza Lima, proprietária do negócio.

Comida baiana do restaurante Delícias da Mary Crédito: Acervo pessoal

Em funcionamento desde 1997, o restaurante Saúde na Panela já poderia ser considerado tradicional dado seu tempo na cena gastronômica, mas a originalidade da sua comida baiana, que é o carro-chefe do estabelecimento, faz com que a modernidade seja um verniz presente na marca. Com opções veganas e tradicionais, o caruru para a Semana Santa já está sendo bastante procurado.

“Não utilizamos camarão seco na nossa comida baiana vegana, nem qualquer outro ingrediente de origem animal. Além disso, temos algumas especificidades: não usamos amendoim, porque muitas pessoas têm alergia, [então fazemos uso] apenas da castanha de caju. E colocamos o azeite de dendê no final, para não saturar. Mesmo assim conseguimos fazer uma comida extremamente saborosa e saudável”, garantem as proprietárias Ana Brasileiro e Luciana Fontenelle.

Tendo como opções caruru, vatapá de pão e vatapá de inhame, o quilo dos pratos do Saúde na Panela custa R$99,90. Para encomendar, é preciso entrar em contato pelo WhatsApp 71 98794-8769, das 8h30 às 15h. O link direto para o cardápio ou para a realização do pedido também estão disponíveis no Instagram @saudenapanela.

Por sua vez, na Ounje Marmitaria, a porção individual da comida baiana tradicional é vendida por R$27,99. Para encomendar, basta acessar o iFood e procurar pelo restaurante ou entrar em contato diretamente pelo WhatsApp 71 98345-9838.

Especializado em comida portuguesa, o Boteco Português não tem caruru, mas vai contar com cardápio focado em bacalhau nesta Semana Santa. Assinantes do Clube Correio têm desconto de 10% no delivery do site, com cupom exclusivo que deve ser solicitado na Central de Atendimento Correio ou presencialmente.