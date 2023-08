Veja os 47 exames que podem ser feitos em farmácias

Testes rápidos em farmácias . Crédito: Ana Lucia Albuquerque/ CORREIO

O longo tempo de espera para fazer alguns exames no sistema público de saúde agora pode ser reduzido com a opção de testes rápidos em farmácias. Desde o dia 1° de agosto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou as farmácias do país a fazerem exames de análises clínicas (EAC), que antes só podiam ser realizados em laboratórios. A lista inclui 47 tipos, mas nem todos estão disponíveis em Salvador.



Antes da liberação, as farmácias só estavam autorizadas a fazer testes de Covid-19 e de glicemia, conforme estabelecido na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) de 2005. Com a atualização da norma, realizada em maio deste ano, a lista passou a incluir exames como Beta-hCG, Colesterol Total, Teste de Intolerância Alimentar, Teste Rápido HIV, Teste Rápido Hepatite C, Avaliação de Controle da Asma, entre outros [veja lista completa abaixo].

Segundo o diretor e secretário de imprensa do Sindicato dos Farmacêuticos da Bahia (Sindifarma) Gibran Sousa, a novidade é positiva, por possibilitar o desafogamento de unidades de saúde, ampliando o acesso aos testes rápidos. No entanto, é preciso ficar atento às determinações da norma para fazer um uso responsável do serviço.

“É excelente para a população, drogarias e as unidades de saúde. Desde a publicação da Lei 13.021/2014, as farmácias são o primeiro lugar que as pessoas procuram durante um desconforto e isso deve aumentar com os testes rápidos, mas eles são apenas para triagem, ou seja, os primeiros dados e informações sobre uma doença ou estado de saúde”, explica Gibran.

Regras

Os exames de análises clínicas são todos aqueles que tomam como base fluidos do organismo, como sangue, urina, fezes e secreções, geralmente analisados em aparelhos microscópios, centrífugas etc. As farmácias, no entanto, só estão autorizadas a fazerem testes rápidos (com resultado em até 30 minutos) a partir da coleta de uma gota de sangue, amostra de saliva ou fluidos nasais.

Para prestar o serviço, o estabelecimento precisa ter uma sala especial, chamada farmacêutica, e farmacêuticos habilitados. A farmácia também é proibida de guardar, transportar, receber ou enviar material biológico para outros serviços, assim como receber material coletado pelo próprio cliente.

Farmácias têm que ter sala especial para fazer testes rápidos . Crédito: Ana Lucia Albuquerque/ CORREIO

Segundo a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), responsável pela divulgação da nova lista de exames, as farmácias não são obrigadas a oferecer o serviço, mas todas que quiserem aderir, têm até 180 dias para se adequarem às novas regras.

Onde faz

Um levantamento realizado pela reportagem em sites de farmácias e por telefone mostrou que, pelo menos, quatro drogarias oferecem exames da lista divulgada pela Abrafarma em Salvador até o momento: Pague Menos, Extrafarma, Drogaria São Paulo e Drogasil. Nelas, é possível encontrar pelo menos seis tipos de testes: PSA (próstata), teste de perfil lipídico (colesterol), teste de vitamina D, Beta-hCG, Hemoglobina Glicada e Dengue DUO.

O valor dos exames varia entre R$24,90 e R$59,99. De acordo com o diretor do Sindifarma, os estabelecimentos têm autonomia para definir o custo do serviço, porque não há preços tabelados na Bahia. Por serem grandes redes farmacêuticas, há mais de uma unidade de cada uma delas na capital baiana, e os preços dos serviços aparecem tabelados apenas por franquia.

Qualquer pessoa pode fazer um teste rápido. As drogarias levantadas pelo CORREIO solicitam que o cliente agende os exames pelo site ou telefone da empresa. Ao chegar no local, a pessoa será direcionada para a sala de exames, onde será feita a coleta do material biológico. O resultado é dado em até 30 minutos, por e-mail ou mensagem de texto.

A Drogaria São Paulo tem 14 unidades em Salvador oferecendo teste de PSA, perfil lipídico, Beta hCG, hemoglobina glicada e dengue Duo; a Extrafarma tem duas, oferecendo teste de PSA, perfil lipídico e hemoglobina glicada; a Pague Menos tem duas unidades com testes de PSA e hemoglobina glicada; e a Drogasil tem três, que oferecem teste de vitamina D.

Segundo Gibran, a ampliação da lista de exames feitos em farmácias foi impulsionada pela pandemia, por causa dos testes rápidos de Covid-19. Já a Anvisa, acrescenta que a mudança na norma também ocorreu para acompanhar a evolução tecnológica em exames.

A reportagem entrou em contato com o Conselho Regional de Farmácia da Bahia (CRF-Ba) para saber o posicionamento da entidade sobre a decisão da Anvisa, mas o presidente estava viajando e não pôde conversar com a reportagem antes do fechamento desta matéria. As drogarias Pague Menos, Extrafarma e BoaFarma também foram procuradas para quantas e quais unidades oferecem os novos exames em Salvador, mas até o fechamento desta matéria não houve retorno.

Exames disponíveis em Salvador

Teste de PSA (próstata)

Farmácia Pague Menos - Brotas: R$ 49,90

Farmácia Pague Menos - Costa Azul: R$ 49,90

Extrafarma - Brotas: R$ 51,90

Extrafarma - Costa Azul: R$ 51,90

Drogaria São Paulo - Cabula: R$ 39,90

Drogaria São Paulo - Caminho de Areia: R$ 39,90

Drogaria São Paulo - Canela II: R$ 39,90

Drogaria São Paulo - Cajazeiras: R$ 39,90

Drogaria São Paulo - Federação: R$ 39,90

Drogaria São Paulo - Graça: R$ 39,90

Drogaria São Paulo - Candeal: R$ 39,90

Drogaria São Paulo - Alto do Itaigara: R$ 39,90

Drogaria São Paulo - Chame-Chame: R$ 39,90

Drogaria São Paulo - Mares: R$ 39,90

Drogaria São Paulo - Alphaville: R$ 39,90

Drogaria São Paulo - Pernambués: R$ 39,90

Drogaria São Paulo - Pituba: R$ 39,90

Drogaria São Paulo - Costa Azul: R$ 39,90

Teste de perfil lipídico (colesterol)

Extrafarma - Matatu: R$ 45,90

Extrafarma - Costa Azul: R$ 45,90

Pague Menos - Costa Azul: R$ 45,90

Pague Menos - Matatu: R$ 45,90

Drogaria São Paulo - Cabula: R$ 54,80

Drogaria São Paulo - Cabula: R$ 54,80

Drogaria São Paulo - Caminho de Areia: R$ 54,80

Drogaria São Paulo - Canela: R$ 54,80

Drogaria São Paulo - Cajazeiras: R$ 54,80

Drogaria São Paulo - Federação: R$ 54,80

Drogaria São Paulo - Graça: R$ 54,80

Drogaria São Paulo - Candeal: R$ 54,80

Drogaria São Paulo - Alto do Itaigara: R$ 54,80

Drogaria São Paulo - Chame-Chame: R$ 54,80

Drogaria São Paulo - Mares: R$ 54,80

Drogaria São Paulo - Alphaville: R$ 54,80

Drogaria São Paulo - Pernambués: R$ 54,80

Drogaria São Paulo - Pituba: R$ 54,80

Drogaria São Paulo - Costa Azul: R$ 54,80

Vitamina D

Drogasil - Caminho das Árvores: R$ 45

Drogasil - Engenheiro Brotas: R$ 45

Drogasil - Pituaçu: R$ 45

Beta-hCG

Drogaria São Paulo - Cabula: R$ 44,80

Drogaria São Paulo - Cabula: R $44,80

Drogaria São Paulo - Caminho de Areia: R$ 44,80

Drogaria São Paulo - Canela: R$ 44,80

Drogaria São Paulo - Cajazeiras: R$ 44,80

Drogaria São Paulo - Federação: R$ 44,80

Drogaria São Paulo - Graça: R$ 44,80

Drogaria São Paulo - Candeal: R$ 44,80

Drogaria São Paulo - Alto do Itaigara: R$ 44,80

Drogaria São Paulo - Chame-Chame: R$ 44,80

Drogaria São Paulo - Mares: R$ 44,80

Drogaria São Paulo - Alphaville: R$ 44,80

Drogaria São Paulo - Pernambués: R$ 44,80

Drogaria São Paulo - Pituba: R$ 44,80

Drogaria São Paulo - Costa Azul: R$ 44,80

Hemoglobina Glicada

Pague Menos - Brotas: R$ 24,90

Pague Menos - Costa Azul: R$ 24,90

Pague Menos - Matatu: R$ 24,90

Extrafarma - Matatu: R$ 24,90

Extrafarma - Costa Azul: R$ 24,90

Extrafarma - Brotas: R$ 24,90

Drogaria São Paulo - Cabula: R$ 35,99

Drogaria São Paulo - Caminho de Areia: R$ 35,99

Drogaria São Paulo - Canela: R$ 35,99

Drogaria São Paulo - Cajazeiras: R$ 35,99

Drogaria São Paulo - Federação: R$ 35,99

Drogaria São Paulo - Graça: R$ 35,99

Drogaria São Paulo - Candeal: R$ 35,99

Drogaria São Paulo - Alto do Itaigara: R$ 35,99

Drogaria São Paulo - Chame-Chame: R$ 35,99

Drogaria São Paulo - Mares: R$ 35,99

Drogaria São Paulo - Alphaville: R$ 35,99

Drogaria São Paulo - Pernambués: R$ 35,99

Drogaria São Paulo - Pituba: R$ 35,99

Drogaria São Paulo - Costa Azul: R$ 35,99

Dengue DUO

Drogaria São Paulo - Chame-Chame: R$ 59,99

Drogaria São Paulo - Alphaville: R$ 59,99

Drogaria São Paulo - Pernambués: R$ 59,99

Drogaria São Paulo - Pituba: R$ 59,99

Testes autorizados pela Abrafarma

Beta-hCG

Dengue Antígeno NS1

Hemoglobina Glicada A1c

Check-up Pós-Covid Anticorpos Anti-Spike

Colesterol Total

Avaliação de Controle de Asma

Dengue Anticorpos IgG IgM

Glicemia

Glicemia e Pressão Arterial

Glicemia e Perfil Lipídico

Hormônio Luteinizante (LH)

Toxoplasmose

Teste de Intolerância Alimentar

Exames do coração check-up completo

VSR - Vírus Sincicial Respiratório

VSR Molecular - Vírus Sincicial Respiratório

Zika Vírus Anticorpos

Teste Rápido PSA

Teste Rápido Adenovírus

Teste Rápido HIV

Teste Rápido Covid-19 Anticorpos

Teste Rápido Covid-19 Antígeno

Teste Rápido Covid-19 Antígeno + Anticorpos

Teste Rápido Covid-19 Molecular

Teste Rápido Ácido Úrico

Teste Rápido Chikungunya

Teste Rápido Lactato

Teste Rápido Malária

Teste Rápido Sífilis

Teste Rápido Troponina Cardíaca

Teste Rápido Ferritina

Teste Rápido Mioglobina

Teste Rápido Streptococcus Grupo A Molecular

Teste Rápido Streptococcus Grupo A

Teste Rápido Hepatite C

Teste Rápido Vitamina D

Avaliação de Controle da Asma

Teste Rápido Proteína C Reativa

Teste Rápido Rubéola

Teste Rápido Dímero-D

Teste Rápido Dengue Antígeno e Anticorpos

Teste Rápido Febre Amarela

Teste Rápido Helicobacter Pylori

Teste Rápido Influenza Molecular

Teste Rápido de Alergia Alimentar

Teste Rápido Tipo Sanguíneo

Medição de Pressão arterial