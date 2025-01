LAR DOCE LAR

Veja os bairros mais caros para comprar imóvel em Salvador

Preços dos contratos de aluguéis sofreram uma alta anual de 33,07% na capital baiana

Larissa Almeida

Publicado em 15 de janeiro de 2025 às 16:24

Pituba está entre os bairros mais caros de Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

O mercado imobiliário de Salvador vive uma sequência de valorização. Além dos preços dos contratos de aluguéis terem sofrido uma alta anual de 33,07%, o ramo de vendas de imóveis também cresceu. Entre janeiro e dezembro de 2024, os empreendimentos residenciais registraram aumento de 16,38% nos valores de comercialização, segundo o Índice FipeZap, do Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). A entidade considerou 38.237 anúncios de vendas online de imóveis.

Esse aumento encareceu, sobretudo, o preço de bairros nobres e boêmios da capital baiana, que têm o metro quadrado mais caro avaliado em R$ 10.365,00. A dona da metragem mais cara da cidade é a Barra, que sofreu aumento de 20,6% no preço e, atualmente, tem pouca oferta de imóveis, como sinaliza José Alberto Vasconcellos, 2º vice-presidente e diretor de Patrimônio do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado da Bahia (Creci-BA).

“Não se constrói na Barra há muito tempo, mas qualquer coisa que for construída lá será vendida. Tem casa pequena que cobram R$ 5 milhões para vender. Isso acontece porque o mercado e a economia melhoraram, e o preço subiu”, avalia o especialista.

O corretor de imóveis Paulo Magalhães, que atua na região, diz que a Barra tem ofertado alguns poucos lançamentos que são precificados, inicialmente, por um valor muito mais elevado do que necessariamente acaba sendo vendido. Ele acredita que o preço é dado conforme as características do bairro. “É um ponto extremamente turístico, então lá são foram feitos muito empreendimentos de quarto e sala, onde as pessoas fazem locações por Airbnb. Isso faz com que essas unidades valorizem muito por conta da lotação”, aponta.

“Salvador tem um déficit grande de hotéis, então o que está suprindo a necessidade são os Airbnb. A Barra, hoje, tem vários empreendimentos novos que já estão prontos e que fazem parte desse modelo de hospedagem. Então, muita gente hoje investe pensando em alugar seu imóvel para a temporada, porque elas conseguem um percentual mais alto do valor agregado em relação ao aluguel mensal”, completa Paulo.

Através do Plano Diretório de Salvador, a Barra também está passando por uma modernização e tem puxado consigo o bairro de Ondina, que é o terceiro bairro mais caro da cidade, com preço médio de imóveis estabelecido em R$ 9.165,00. No ponto de vista dos corretores, a modernização aliada à infraestrutura e segurança são fatores que justificam os valores mais altos.

O segundo bairro mais caro é o Caminho das Árvores, com preço médio do metro quadrado estipulado em R$ 9.683,00. Ele é classificado como a ‘bola da vez’ da cidade pelo corretor de imóveis Gustavo Reikdal. “Muitos imóveis de classe alta foram lançados ali, o que já vem com o preço de metro quadrado já elevado pelo que oferece. Além disso, é um bairro que está em constante verticalização, então tem muitos lançamentos de prédios e casas de alto padrão”, frisa.

O ranking dos cinco bairros com o metro quadrado mais caro da cidade tem ainda o Rio Vermelho e Imbuí, que têm preços médios estipulados em R$ 8.713 e R$ 7.335, respectivamente. Ambos são vistos pelos especialistas como bairros boêmios e que atraem os jovens, logo o valor custoso se deve muito à popularidade da vida noturna.

No caso do Imbuí, especificamente, também se sobressai a localização central, que dá a opção de ida ao antigo centro da cidade e às regiões costeiras. Para José Alberto Vasconcellos, também contribui para o preço a disponibilidade de criação de novos imóveis.

“O Imbuí é um bairro em ascensão que tem mais terrenos disponíveis do que o Rio Vermelho. Então, lá tem muitos lançamentos. Já o Rio Vermelho é um bairro mais tradicionalista e que constrói menos, então o preço sobe. Para construir um prédio lá é preciso comprar três ou quatro casas, então fica mais difícil ter novos lançamentos”, analisa.

Veja a lista dos bairros mais caros para comprar imóvel em Salvador:

1) Barra – R$ 10.365 /m²

2) Caminho das Árvores – R$ 9.683 /m²

3) Ondina – R$ 9.165 /m²

4) Rio Vermelho – R$ 8.713 /m²

5) Imbuí – R$ 7.335 /m²

6) Pernambués – R$ 7.252 /m²

7) Brotas – R$ 7.178 /m²

8) Graça – R$ 7.134 /m²

9) Pituba – R$ 7.056 /m²