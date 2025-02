CARNAVAL

Veja os dias e local de entrega das fantasias do bloco As Muquiranas

Bloco completa 59 anos de fundação na folia deste ano

Monique Lobo

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 17:03

Fantasia do bloco As Muquiranas do Carnaval de 2025 Crédito: Divulgação

Um dos blocos mais tradicionais do Carnaval de Salvador, As Muquiranas já tem data para a entrega das suas fantasias aos associados. Os kits serão entregues de segunda-feira (24) a quarta-feira (26), no estacionamento G1 do Shopping Bela Vista. O espaço vai funcionar das 9h às 22h. >

No mesmo local, também serão entregues os abadás do MuquiSamba e dos camarotes vips (carro de apoio dos blocos). O MuquiSamba vai sair no Circuito Osmar com Thiago Soares, Vou Pro Sereno e Samba e Suor.>

Para a retirada do kit de fantasia, o folião precisa está com o carnê quitado. No local, apenas o titular do carnê, portando documento de identificação com foto, pode fazer a retirada da vestimenta. Quem precisar que a fantasia seja retirada por uma outra pessoa, precisa apresentar uma procuração com firma registrada em cartório. >

Neste Carnaval, As Muquiranas celebram 59 anos de fundação com o tema “As Muquiranas e os Encantos da Bahia”. A fantasia deste ano apresenta uma estampa exclusiva que exalta as belezas, a diversidade cultural e o potencial econômico do estado, reforçando o papel da Bahia no cenário nacional e na maior festa popular do mundo. >