ANO NOVO

Veja quais os orixás que vão reger 2025

Yemanjá e Xangô encabeçam as previsões

Um novo ano começa, e os terreiros de candomblé já identificaram os orixás que irão reger 2025. Entre Yemanjá e Xangô, as lideranças espirituais projetam um período marcado por justiça, renovação e harmonia.

É importante lembrar que cada casa de axé possui suas próprias previsões, o que pode gerar variações nas figuras que comandarão o ciclo que se inicia. Por conta disso, o CORREIO conversou com líderes das tradições Ketu, Bantu e Jeje para explorar as interpretações sobre os regentes do novo ano.