FIQUE ATENTO

Veja quais são as cinco principais causas de morte na Bahia

Principal razão tem relação com o cérebro; entenda

Larissa Almeida

Publicado em 8 de abril de 2025 às 05:15

AVC é a principal causa de mortes no Brasil Crédito: Shutterstock

A Bahia registrou 102.595 óbitos pelas mais diversas causas de doenças em 2023, segundo o DataSUS, plataforma do Ministério da Saúde. O dado é o mais atualizado com as causas de morte definidas do país e não inclui números referentes a doenças cancerígenas ou decorrentes de traumas físicos. Entre as doenças, as mais letais são o AVC, aquelas decorrentes de resultados anormais em exames e as isquemias no coração. >

O AVC foi a doença não cancerígena e não decorrente de traumas físicos que mais matou na Bahia em 2023. Naquele ano, 8.096 baianos perderam a vida por esse motivo, sendo que, entre as mulheres, essa foi a principal causa de óbitos (4.041). A condição é caracterizada por problemas que afetam o fluxo sanguíneo do cérebro e é dividida em dois tipos: AVC isquêmico e AVC hemorrágico. >

O AVC isquêmico acontece quando falta fluxo de sangue para o cérebro, seja pela predisposição à formação de um coágulo, pelo acúmulo de gordura de artérias que carótidas (que ligam o coração ao cérebro) ou nas artérias cerebrais, ou pela predisposição à formação de trombos – caso característico da trombofilia, doença que favorece a formação de coágulos sanguíneos. >

Já o AVC hemorrágico, que corresponde a 15% do total de doenças cerebrovasculares, são os que acometem a parte internado cérebro e acontece após a diminuição da coagulação do sangue, que deixam o paciente com maior tendência hemorrágica. No grupo do AVC hemorrágico, também há os aneurismas cerebrais e a má formação da artéria venosa, que causam AVCs mais graves. >

Os principais sintomas para ambos os tipos de AVC são dificuldade de fala, assimetria do rosto (boca torta), paralisia de um lado do corpo, tontura que acontece sem motivos e perda súbita da visão (parcial ou total) de um olho. Nos AVCs hemorrágicos, é comum o sintoma de dor de cabeça. Nos casos mais agravados (aneurismas), uma dor de cabeça explosiva. Em todos esses quadros, o ideal é a busca imediata por um atendimento de urgência. >

A segunda causa principal de mortes na Bahia são aquelas decorrentes de resultados anormais em exames médicos, achados anormais de exames para diagnóstico e achados anormais de exames diagnósticos por imagem, que normalmente não tiveram tempo para maior investigação e determinação de uma doença. No estado, 7.628 pessoas morreram nessas circunstâncias em 2023. >

Em terceiro lugar entre as principais causas de óbito na Bahia, com 6.897 casos em 2023, estão as doenças isquêmicas do coração, que são a angina – dor no peito que ocorre quando o fluxo de sangue ao coração diminui – e o infarto do miocárdio, que acontece quando há morte de células do músculo do coração. Essa última condição, inclusive, foi a quinta maior causa de mortes no ano mais recente computado pelo DataSUS, com 5.854 casos. >

Dor, desconforto, falta de ar súbito, sensação de peso no peito que ocorre quando se faz esforço, enfrenta uma situação de estresse ou está em repouso são sintomas de alerta para as doenças isquêmicas do coração. De acordo com o cardiologista Luiz Ritt, elas são tão letais porque não ‘avisam’, logo, é fundamental buscar ajuda rápida. “Se não tratado imediatamente vai gerar disfunção do coração com redução da força de bombeamento ou até uma parada cardíaca por uma arritmia”, alerta. >

Por fim, a diabetes mellitus é a quarta doença mais letal entre os baianos. Em 2023, 6.132 pessoas morreram em decorrência desse problema, que é crônico, caracterizado por níveis elevados de glicose no sangue e causado por uma produção insuficiente de insulina ou pela incapacidade do corpo de utilizar adequadamente a insulina produzida. >

A diabetes pode danificar os vasos sanguíneos e levar a complicações no coração, nos olhos, nos rins e nos nervos. Em casos mais graves, pode levar à morte. Por isso, é essencial o uso de medicações controladas e devidamente prescritas, bem como uma readequação alimentar e adoção de hábitos saudáveis, como exercícios físicos. >

Confira as principais causas de morte na Bahia em 2023:

1) Doenças cerebrovasculares (8.096) >

2) Resultados anormais em exames médicos (7.628) >

3) Doenças isquêmicas do coração (6.897) >

4) Diabetes mellitus (6.132) >