DIVERSÃO

Veja quais são as programações dos shoppings para o Halloween

Estabelecimentos farão atividades gratuitas para crianças a partir deste sábado (26)

Marina Branco

Publicado em 23 de outubro de 2024 às 17:34

Haloween do Crédito: Valter Júnior

O Halloween está chegando, e diversos estabelecimentos contam com programações especiais para a data comemorativa. Do dia 26 de outubro ao dia 2 de novembro, as crianças terão atividades relacionadas ao dia das bruxas.

O CORREIO preparou um levantamento dos eventos de Halloween nos shoppings da cidade, para integrar a programação do final de semana das famílias. Confira abaixo:

Shopping da Bahia

O Shopping da Bahia terá programações de Halloween do dia 25 de outubro ao dia 2 de novembro. Já nesta sexta-feira (25), o Hotel Drácula, das Galeries Montparnasses, de Paris, chega a Salvador. A atração é uma imersão feita com o Metaverso em uma área de 250m², realizada por tecnologias de realidade virtual.

No Hotel Drácula, os participantes entram em um castelo mal-assombrado, e passeiam pelos sustos do local. A atividade ficará disponível no shopping até o dia 22 de dezembro, funcionando de segunda a sexta-feira, das 14h às 22h, aos sábados, das 10h às 22h, e nos domingos e feriados, das 12h às 21h.

Para entrar no Hotel Drácula, é preciso comprar o ingresso por R$40 no site do projeto ou na bilheteria da atração, que fica no 2º piso ao lado da Le Biscuit e da Agromix.

Já na próxima quarta-feira (30), será feito o Halloween Planeta Criança, das 17h às 21h. O local oferecerá um buffet temático com rodízios de pizza, brigadeiro e bolo de chocolate, uma boate infantil com raios neon, um maquiador profissional, decoração temática e a recreação do Tio Van Van. Para participar, é necessário adquirir o ingresso por R$160.

No dia do Halloween, 31 de outubro (quinta-feira), será feita uma parada, com personagens desfilando pelo shopping a partir das 15h.

Já na sexta-feira (01), acontecerá o Halloween da Fire, das 18h às 22h, no 4º piso do shopping. O evento terá comida e bebida liberadas para seus participantes, que poderão desfrutar de uma arena gamer com jogos temáticos na Loja da Fire. Estarão presentes também um DJ convidado e grupos de dança, além da realização de um concurso de melhor fantasia e R$1.000 em premiações.

Por último, no sábado (02), o Halloween Planeta Imaginário acontecerá das 15h às 18h. O evento inclui pintura artística temática, oficina temática, oficina de sacolinha para doces, desfile do terror, concurso de melhor fantasia com premiação, lanches e baladinha, por ingressos a partir de R$109.

Salvador Shopping

No Salvador Shopping, será feito o “Halloween Azul”, voltado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), neste sábado (26). Na ocasião, será feita a Hora Silenciosa, com musicalização feita para o público neurodivergente.

A música será feita pela banda Pipoca Bacana, em um cenário decorado onde acontecerá a distribuição de doces entre 9h e 10h. Para participar, gratuitamente, é necessário se inscrever pelo aplicativo do shopping, disponível para Android e IOS.

O shopping também terá uma ação especial para pessoas com TEA no cinema, às 11h. O Cinemark realizará uma sessão Ingresso Azul, com salas adaptadas para neuro divergentes assistirem o filme Robô Selvagem.

Clientes com TEA e responsáveis pagam meia entrada, e os ingressos podem ser adquiridos online pelos canais do shopping ou presencialmente na bilheteria do Cinemark, no piso L3.

Já no domingo (27), o Salvador realizará o “Halloween Kids Mistério e Magia” no piso L1, a partir das 9h. No evento, a banda Pé de Lata fará show exclusivo e gratuito para as crianças, de acordo com inscrições feitas pelo aplicativo do shopping.

Shopping Paralela

A programação do Shopping Paralela acontecerá no YouPlay Clube, neste sábado (26). No parquinho, localizado no piso L2, as crianças participarão de um desfile de fantasias, uma caça aos doces e diversas brincadeiras, entre 16h e 19h.

You Play do Shopping Paralela Crédito: Divulgação I Shopping Paralela

Além disso, será possível também brincar com piscina de bolas, brinquedão, estações de gamer, veterinária, oficina, minimercado, artes e camarim para pintura de mãos e rosto presentes no parque. Durante todo o evento, recreadoras estarão presentes, brincando com as crianças participantes.

Haloween do Shopping Paralela Crédito: Divulgação I Shopping Paralela

Outra ação especial do Paralela acontece no restaurante Coco Bambu, onde no dia 31 de outubro, e nos finais de semana até 2 de novembro, as crianças que estiverem fantasiadas têm acesso livre à brinquedoteca. O espaço infantil conta com Playstation 5, pula-pula, brinquedão com escorregador, mesa para atividades artísticas e monitores.

Shopping Paseo

O Halloween do Paseo será completamente gratuito, incluirá crianças e animais de estimação, e acontecerá no dia 2 de novembro, sábado. No evento, cães e gatos poderão fazer pinturas e penteados a partir das 10h, enquanto as crianças terão atividades com banda de fanfarra, caça aos doces e personagens animados às 15h.

A Parada de Halloween terá apoio da Semeve Pet Shop, e incluirá caça aos doces ao som da fanfarra para crianças. No trajeto, os participantes percorrerão com os personagens os dois pisos do shopping.

Halloween do Shopping Paseo Crédito: Divulgação I Shopping Paseo

Na cobertura do shopping, a escada rolante será transformada em um túnel do medo, decorada para fotos inspiradas no Halloween.

Shopping Itaigara

No Shopping Itaigara, a ação de Halloween será gratuita e começará às 16h, com caça aos doces e personagens fantasiados, no próximo sábado (26). O evento começará na loja Brinkarr, no 2º piso.

De lá, os personagens sairão para percorrer os três pisos do shopping, distribuindo balões e caçando doces até as 18h, quando finalizarão o passeio na loja A Gomes, no térreo.

Parque Shopping Bahia

O Parque Shopping Bahia fará o evento gratuito “Halloween no Parque”, com brincadeiras e desfile de fantasias neste sábado (26). As programações acontecerão na Praça de Alimentação (L3), a partir das 14h.

A primeira atividade será um teatro de fantoches, seguido por apresentação de mágica e aula de dança às 15h. Por volta das 16h, as crianças participarão do “Desafio da Bruxa”, que precede o desfile de fantasias às 16h40. O evento se encerra com um show de música, e a divulgação do resultado da fantasia vencedora do desfile.

Shopping Center Lapa

O Center Lapa fará uma caça aos doces neste sábado (26), das 14h às 17h. No evento, as crianças explorarão as lojas do shopping, divididas em turmas que sairão à caça às 14h, 15h e 16h, com duração de uma hora para cada atividade.

A caça sairá do Lapa Kids, no piso L3, ao lado da Loja Vivo, e recebe inscrições pelo link do Sympla. As vagas são gratuitas, mas limitadas, e podem ser reservadas a partir do dia 24 de outubro.