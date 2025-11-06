Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja votos dos deputados baianos em projeto que pode dificultar aborto legal em crianças vítimas de estupro

Proposta suspende resolução que estabelece diretrizes para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 11:38

Deputados federais em sessão da Câmara dos Deputados
Deputados federais em sessão da Câmara dos Deputados Crédito: Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira (5) o projeto que suspende a resolução de 2024 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), que estabelece diretrizes para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. O texto agora segue para o Senado.

A norma garantia que meninas estupradas fossem informadas sobre a possibilidade de aborto legal e permitia o procedimento sem exigência de boletim de ocorrência ou autorização judicial. Também determinava que a recusa de profissionais de saúde baseada apenas na descrença do relato da vítima configuraria conduta discriminatória.

O projeto para derrubar a resolução foi apresentado pela deputada Chris Tonietto (PL-RJ). Ao todo, 317 votos a favor do projeto e 111, contra. Entre os 39 deputados baianos, a maioria votou a favor da suspensão da resolução.

Como votaram os deputados da Bahia

Avante

Neto Carletto – Não

Pastor Sargento Isidório – Sim

PCdoB

Alice Portugal – Não

Daniel Almeida – Não

PDT

Félix Mendonça Júnior – Não

PL

Capitão Alden – Sim

Roberta Roma – Sim

Podemos

Raimundo Costa – Sim

Progressistas (PP)

Claudio Cajado – Sim

João Leão – Sim

Mário Negromonte Jr. – Sim

PSD

Antonio Brito – Sim

Charles Fernandes – Sim

Diego Coronel – Sim

Gabriel Nunes – Sim

Otto Alencar Filho – Sim

Paulo Magalhães – Sim

PSB

Lídice da Mata – Não

PT

Jorge Solla – Não

Joseildo Ramos – Não

Josias Gomes – Não

Valmir Assunção – Sim

Waldenor Pereira – Não

PV

Bacelar – Não

Republicanos

Alex Santana – Sim

Márcio Marinho – Sim

Rogéria Santos – Sim

Solidariedade

Zé Silva – Sim

União Brasil

Leur Lomanto Júnior – Sim

Paulo Azi – Sim

Mais recentes

Imagem - Feira oferece encaminhamentos para emissão gratuita de carteiras de identidade

Feira oferece encaminhamentos para emissão gratuita de carteiras de identidade
Imagem - Mais de 50% dos beneficiários podem ter Bolsa Família cortado até dezembro; veja como evitar

Mais de 50% dos beneficiários podem ter Bolsa Família cortado até dezembro; veja como evitar
Imagem - Suspeito de torturar e matar homem durante ataque no Dique do Tororó é preso

Suspeito de torturar e matar homem durante ataque no Dique do Tororó é preso

MAIS LIDAS

Imagem - De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo
01

De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo

Imagem - IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil
02

IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil

Imagem - Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)
03

Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)

Imagem - 3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)
04

3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)