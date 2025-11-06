Veja votos dos deputados baianos em projeto que pode dificultar aborto legal em crianças vítimas de estupro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 6 de novembro de 2025 às 11:38
A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira (5) o projeto que suspende a resolução de 2024 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), que estabelece diretrizes para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. O texto agora segue para o Senado.
A norma garantia que meninas estupradas fossem informadas sobre a possibilidade de aborto legal e permitia o procedimento sem exigência de boletim de ocorrência ou autorização judicial. Também determinava que a recusa de profissionais de saúde baseada apenas na descrença do relato da vítima configuraria conduta discriminatória.
O projeto para derrubar a resolução foi apresentado pela deputada Chris Tonietto (PL-RJ). Ao todo, 317 votos a favor do projeto e 111, contra. Entre os 39 deputados baianos, a maioria votou a favor da suspensão da resolução.
Avante
Neto Carletto – Não
Pastor Sargento Isidório – Sim
PCdoB
Alice Portugal – Não
Daniel Almeida – Não
PDT
Félix Mendonça Júnior – Não
PL
Capitão Alden – Sim
Roberta Roma – Sim
Podemos
Raimundo Costa – Sim
Progressistas (PP)
Claudio Cajado – Sim
João Leão – Sim
Mário Negromonte Jr. – Sim
PSD
Antonio Brito – Sim
Charles Fernandes – Sim
Diego Coronel – Sim
Gabriel Nunes – Sim
Otto Alencar Filho – Sim
Paulo Magalhães – Sim
PSB
Lídice da Mata – Não
PT
Jorge Solla – Não
Joseildo Ramos – Não
Josias Gomes – Não
Valmir Assunção – Sim
Waldenor Pereira – Não
PV
Bacelar – Não
Republicanos
Alex Santana – Sim
Márcio Marinho – Sim
Rogéria Santos – Sim
Solidariedade
Zé Silva – Sim
União Brasil
Leur Lomanto Júnior – Sim
Paulo Azi – Sim