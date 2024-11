OPORTUNIDADE

Vendedor, recepcionista e auxiliar administrativo: confira vagas de emprego em Salvador

Salário chega até R$ 2,4 mil

Para se candidatar, basta acessar o site Salvador Digital e agendar atendimento. O serviço está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, presencialmente e remotamente, via chat. A escolha é no momento do agendamento. A ação é promovida pelo Serviço de Intermediação de Mão de Obra (Simm).