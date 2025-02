GORDOFOBIA

'Humilhante': vendedora da C&A é chamada de 'Gordinha de Ondina' em Salvador

Gerente da loja dizia que funcionária não era promovida por causa do seu corpo

Esther Morais

Publicado em 17 de fevereiro de 2025 às 09:33

Operadora de vendas de Salvador (BA) chamada de “Gordinha de Ondina” será indenizada Crédito: C&A/Divulgação

Uma operadora de vendas de Salvador será indenizada após ser chamada de gorda pelo gerente da loja C&A Modas S.A. A funcionária afirma que tinha boa relação com os colegas de trabalho, exceto com o gerente, que a chamava de gorda e dizia que ela não era promovida por causa do seu corpo. >

Conforme a denúncia, o chefe também se referia a ela e a outras duas colegas como “Gordinhas de Ondina”, em alusão ao monumento Meninas do Brasil, da artista plástica Eliana Kértsz. A obra, localizada no bairro de Ondina, em Salvador, retrata três esculturas de mulheres gordas: uma indígena, uma negra e uma europeia.>

Monumento está localizada em Ondina Crédito: Divulgação

Além disso, segundo ela, o gerente fazia comentários sobre a alimentação da operadora de vendas, mencionando que ela comia coxinhas. Testemunhas confirmaram as ofensas.>

A reportagem procuou a C&A para ter um posicionamento sobre o caso e aguarda retorno. >

De acordo com a Justiça do Trabalho, a juíza responsável pelo caso entendeu que foi comprovado que a funcionária foi alvo de "tratamento humilhante". Por isso, determinou a indenização no valor de um salário da trabalhadora.>

A operadora de vendas recorreu, pedindo um valor maior, argumentando que o gerente a ofendia por seu biotipo e hábitos alimentares. No entanto, o relator do caso, desembargador Valtércio de Oliveira, manteve a decisão. Para ele, o comportamento do gerente demonstrava um leve desprezo pela funcionária durante os seis meses em que foi seu chefe, e a indenização fixada atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.>