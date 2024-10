PARAMIRIM

Ventania arranca telhado de aeroporto no interior da Bahia

Uma ventania arrancou parte do telhado do Aeroporto Regional José Valério, em Paramirim, Sudoeste da Bahia, neste domingo (13). Uma aeronave que estava no local, parada, foi atingida pela cobertura metálica, segundo informação da TV Sudoeste.

Só um vigilante estava trabalhando no aeroporto no momento do acidente. Ele não ficou ferido. Imagens feitas por celular mostram pelo menos cinco pessoas tentando retirar a aeronave atingida debaixo do telhado.