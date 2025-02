BOMBANDO!

Verão de Salvador deve movimentar mais de R$ 2 bilhões, diz presidente da Saltur

Festa de Iemanjá, que ocorre neste domingo (2), contribui para movimentação econômica

Uma das festas mais importantes do calendário de verão de Salvador, a festa de Iemanjá acontece neste domingo (2), no Rio Vermelho. O presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, diz que os festejos à rainha do mar já podem ser considerados oficiais desde o dia (1°), quando turistas e baianos iniciam a entrega dos presentes. Ainda segundo ele, a alta estação deve movimentar R$ 2 bilhões na capital baiana. >

"A gente tem que começar a pensar que a festa de Iemanjá não é mais só o dia 2, mas já do dia 1°. Isso deixa a gente feliz porque além do engajamento da população que vem aqui, vem gente dos 4 cantos do Brasil, do mundo, prestigiar nossa rainha Iemanjá", diz Edginton. >