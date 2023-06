Vereador compara primeira-dama a cachorra: 'Lassie'

Durante uma sessão plenária na Câmara Municipal de Itabuna, no sul da Bahia, na terça-feira (20), o vereador Danilo Freitas (União) comparou a primeira-dama do município, Andrea Castro, a uma cachorra. Em vídeo que circula na internet, Freitas aparece dizendo que "[...] O 'pitbull enraivado', no meio do caminho, pegou a 'Lassie' dele e botou dentro de casa", em alusão à desistência, por Castro, da candidatura a deputada estadual nas eleições do ano passado.