Vereador morre em acidente entre carro e moto na BR-418

Marcelo Sangue B conduzia a moto, que colidiu frontalmente com um carro modelo Celta. Imagens do acidente mostram os veículos destruídos às margens da rodovia. Além do vereador, Bernardo Figueiredo Gomes, 38, que estava na garupa da moto, também morreu no local. As informações foram confirmadas pela prefeitura de Caravelas.