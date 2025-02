TRÂNSITO SERÁ AFETADO

ViaBahia interdita trecho da BR-324 a partir desta terça (4)

Serviço vai durar 10 dias

A ViaBahia dará início a partir desta terça-feira (04) às atividades de inspeção e manutenção do viaduto localizado no km 607 da BR-324. A execução do serviço ocorrerá na pista Oeste (sentido interior da Bahia) e, para isso, haverá interdição da faixa 2 e do acostamento no trecho. >