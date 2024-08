IMAGENS DE CRIME

Vídeo flagra ação de suspeitos em assassinato de jovem em Madre de Deus

Cinco suspeitos de envolvimento no homicídio foram presos pela polícia

Wendel de Novais

Publicado em 28 de agosto de 2024 às 08:58

Suspeitos foram alcançados e presos por PMS Crédito: Reprodução

Uma câmera de segurança flagrou o assassinato de Joilton de Jesus Neri Junior, de 18 anos, jovem morto na Rua do Cemitério, no centro de Madre de Deus, na tarde de terça-feira (27). No vídeo, registrado às 13h10 no local onde a vítima foi morta, é possível notar a chegada de três suspeitos em um carro, de modelo Classic, a perseguição a Joilton e a fuga dos executores no mesmo veículo em que chegaram.

A ação criminosa aconteceu de forma rápida, em 50 segundos. Apesar de só três suspeitos aparecerem nas imagens, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que quatro indivíduos apontados como autores de um homicídio ocorrido em Madre de Deus foram apreendidos por policiais militares da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), minutos após o crime, na BR-324, nas proximidades do pedágio de Simões Filho.

O quarto apontado pela PM seria o motorista do veículo de fuga. A Polícia Civil da Bahia (PC), entretanto, informou que cinco pessoas foram presas, sendo quatro homens e uma mulher. Segundo a PC, os cinco presos são suspeitos do homicídio de Joilton. Os dois que não aparecem no vídeo teriam ficado esperando no veículo na hora do crime.

A reportagem apurou que, entre os cinco suspeitos, está uma mulher identificada como Suelen Braba. A suspeita, inclusive, seria figura conhecida em ações criminosas na cidade e tem ligações com o Bonde do Maluco (BDM), sendo companheira de um homem conhecido como ‘Luan Santana do BDM’, uma liderança da facção. Nas imagens, é possível ver que Suelen atua ‘instruindo’ os executores de Joilton.

Suspeitos foram flagrados em fuga por câmeras de segurança Crédito: Reprodução

Em outras imagens que a reportagem teve acesso, é possível ver Suelen no banco de carona do mesmo veículo usado no crime na BR-324, antes que o grupo fosse alcançado e autuado em flagrante por policiais militares. Com os suspeitos foram apreendidos porções de maconha e cocaína, celulares, uma arma de fogo e uma balança. A motivação do crime ainda será investigada pela unidade policial.