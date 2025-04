CONFUSÃO

Vídeo: mãe de aluna agride diretora em escola de Salvador

Episódio aconteceu em unidade de ensino localizada no IAPI

Maysa Polcri

Publicado em 30 de abril de 2025 às 14:37

Diretora questionou um machucado no rosto da criança Crédito: Reprodução

Uma escola municipal foi palco de uma agressão envolvendo a mãe de uma aluna e a diretora da unidade, na manhã desta quarta-feira (30), em Salvador. O episódio foi registrado no Centro Municipal de Educação Infantil Semente do Amanhã, localizado na avenida General San Martin, no Iapi. Uma câmera de segurança gravou a confusão. >

Por volta das 8 horas, quando as crianças chegavam para o dia de aula, a mãe e a diretora iniciaram uma discussão. A diretora, Ticiane Oliveira Sampaio, questionou a aluna sobre um machucado no rosto. Ela teria perguntado se a menina havia sido agredida pela mãe. >

A mãe contou, em entrevista à Record Bahia, que a filha se machucou ao cair da cama, e que a menina teria sido coagida a culpar a própria mãe pelo machucado. Na manhã desta quarta-feira (30), mãe e diretora discutiram sobre o episódio. O vídeo, registrado pela câmera de segurança, mostra que ambas estão exaltadas. >

Em certo momento, a mãe, que carregava a filha, entrega a menina para outra pessoa e parte para cima da diretora, que é empurrada e cai no chão. Os golpes continuam mesmo quando Ticiane está no chão. Pessoas que acompanhavam a discussão separam as duas. Em conversa com o CORREIO, a diretora afirmou que foi até o Instituto Médico Legal (IML) para ser submetida a exames. O caso foi registrado e é acompanhado pela Polícia Civil. >