BRIGA

Mãe que agrediu diretora de escola se arrepende: 'Perdi o controle'

Confusão aconteceu na manhã desta quarta-feira (30) em uma escola municipal de Salvador

Rita de Cássia da Conceição, mãe que agrediu a diretora de uma escola municipal de Salvador, está arrependida de ter se envolvido na confusão. Ela é mãe de uma criança de 5 anos, aluna do Centro Municipal de Educação Infantil Semente do Amanhã, no Iapi. Rita conta que brigou com a diretora, Ticiane Oliveira Sampaio, depois que a sua filha foi questionada sobre um machucado no rosto. >