'Sem conseguir mexer o pescoço': diretora agredida por mãe relata ataque em escola

Mãe de aluna de 5 anos diz estar arrependida das agressões

Maysa Polcri

Publicado em 1 de maio de 2025 às 09:08

Diretora questionou um machucado no rosto da criança Crédito: Reprodução

A briga registrada no Centro Municipal de Educação Infantil Semente do Amanhã, no Iapi, em Salvador, ainda repercute entre a comunidade escolar. A mãe de uma aluna de 5 anos agrediu a diretora da instituição, na manhã de quarta-feira (30). Uma câmera de segurança gravou a cena. Em relato enviado ao CORREIO, Ticiane Oliveira Sampaio, a diretora, contou sua versão sobre o ocorrido, disse que foi ameaçada e que vai precisar cortar o cabelo. >

A situação teve início na segunda-feira (28), quando a criança apareceu na escola com um machucado no rosto, próximo a um dos olhos. Ticiane Oliveira conta que uma das professoras, ao perceber a marca, contou à diretora, o que é comum no ambiente escolar. "Eu, na porta da sala, sem nem me aproximar, perguntei à aluna o que tinha ocorrido com o olhinho e ela me respondeu que tinha caído da cama. Me retirei e continuei na recepção recebendo os alunos e não tive mais contato com a criança", conta. >

Quando a avó paterna da menina buscou a criança na escola, percebeu o machucado e perguntou à diretora o que havia acontecido. "Falei que a criança já tinha chegado de casa assim e que ela relatou que tinha caído da cama. A avó saiu questionando e fazendo várias perguntas à criança", completa Ticiane. Dois dias depois, na quarta-feira (30), a mãe da criança, Rita de Cássia Conceição, questionou a diretora sobre o ocorrido. >

"A mãe chegou bastante nervosa me acusando de ter induzido a filha a dizer que foi ela que tinha batido [na aluna]", explica Ticiane. "Eu tentava convencê-la que não houve conversa nenhuma com a filha e explicava o tempo todo apenas que tinha ocorrido o procedimento padrão com os professores", afirma. A diretora relata ter sido ameaçada e xingada pela mãe. >

Um vídeo gravado por uma câmera de segurança registrou o momento em que a discussão ficou ainda mais tensa. Em certo momento, a mãe, que carregava sua outra filha, entrega a menina para uma pessoa e parte para cima da diretora, que é empurrada e cai no chão. Os golpes continuam mesmo quando Ticiane Oliveira está no chão. Pessoas que acompanhavam a discussão separaram as duas.>

A diretora registrou a agressão na 2ª Delegacia Territorial (DT/Liberdade), que investiga o caso. "Acordei hoje sem poder mexer o pescoço, dor na cabeça e vou ter que cortar meu cabelo, pois perdi uma boa parte", contou a Ticiane. Ela diz ainda que teve sorte de a briga ter sido separada por um homem. "Tive sorte de Deus ter colocado Paulo, o rapaz do transporte para segurar a mãe se não eu teria ficado muito machucada pela força e fúria daquela mãe", completa. >

Mãe arrependida

Na visão de Rita, a diretora teria sugerido que a menina tinha sido agredida pela mãe. Rita de Cássia soube dos questionamentos através da avó, que contou o ocorrido. Segundo a mãe, a diretora teria se alterado primeiro. Ela também ressalta que a criança se machucou quando caiu da cama, em casa. >

"Ela [a diretora] que estava se alterando para cima de mim, ela que começou a gritar, e eu pedi para ela parar de gritar", afirma. Em conversa com a reportagem, Rita lamentou o ocorrido e diz estar arrependida das agressões. "Eu realmente perdi o controle de mim e assumo isso. Porque foi uma reação gerada por uma ação. Eu estou triste porque não queria que isso tivesse acontecido, minha filha viu a minha reação", lamenta. >

Diretora teve parte do cabelo arrancado durante a agressão Crédito: Reprodução/TV Bahia

Rita de Cássia teme ainda que a menina de 5 anos precise ser transferida da escola. "Ela é autista, e qualquer mudança é muito complicada para ela", completa.>