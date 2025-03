INESPERADO

Vídeo: médico morre durante parto na Bahia

Filho, que também é médico, participou de tentativa de reanimação

O cirurgião geral Francisco Xavier do Carmo Filho morreu neste domingo (23) enquanto realizava um parto no Hospital Nair Alves de Souza, em Paulo Afonso, no Norte da Bahia. A parada cardíaca ocorreu no centro cirúrgico por volta das 15h30. Equipes médicas executaram cerca de oito ciclos de reanimação sem sucesso. >